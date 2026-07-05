Partidos de Mañana en el Mundial 2026: Horarios y Dónde Ver Partidos de este Lunes 6 de Julio

Este lunes continúan los Octavos de Final del Mundial 2026 rumbo a la Final del Torneo para elegir al Campeón del Futbol. Y en N+ te adelantamos qué partidos están agendados para mañana 6 de julio de 2026, así como los horarios en los que se transmitirán.

Entre el 4 y el 7 de julio de 2026 se juega esta fase del torneo que tiene a 16 de las 48 selecciones participantes compitiendo por obtener su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo. Y en una previa ya te anunciamos quiénes ya pasaron a 4tos.

La Selección Mexicana también se juega su pase a los Cuartos de Final, y si deseas apoyar al Tri del Vasco Aguirre, ya te dimos en qué horario se jugará el partido México vs Inglaterra y por qué canal se transmitirá.

Además, te explicamos con quién jugaría México de derrotar al equipo inglés en la cancha del Estadio Ciudad de México (CDMX).

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¿Qué partidos del Mundial 2026 hay mañana 6 de julio?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la FIFA, este lunes 6 de julio sólo se disputarán dos partidos entre cuatro selecciones como parte de los Octavos de Final del Mundial 2026.

Ambos encuentros se realizarán en estadios de Estados Unidos, luego de que el juego de este domingo 5 de julio sea el último partido mundialista que albergará el Estadio Ciudad de México.

A continuación los partidos, horarios y sedes de este 6 de Julio 2026:

Portugal vs España.

Horario: 13:00 horas.

Estadio Dallas, Estados Unidos.

EUA vs Bélgica.

Horario: 18:00 horas.

Estadio de Seattle, Estados Unidos.

¿En qué canal transmitirán los partidos del Mundial 2026 de este lunes 6 de julio?

Sólo uno de los dos partidos agendados para este lunes 6 de julio de 2026 se transmitirá por TV Abierta. Se trata del encuentro Portugal vs Inglaterra que pasará por Canal 5 y TUDN.

Mientras que el partido de EUA vs Bélgica se podrá seguir a través de Vix Premium Pase Mundialista, y aún estás a tiempo de comprar tu paquete y disfrutar de todos los juegos rumbo a la Final del Mundial.

La expectativa sobre estos encuentros crece debido a que se juegan por eliminación directa, con lo que se reduce el número de selecciones que pueden disputar la final del torneo en Nueva York el próximo 19 de julio.

SARR