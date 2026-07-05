Trump Agradece a la FIFA por Perdonar Sanción a Folarin Balogun

La decisión permitirá que la selección de Estados Unidos cuente con su máximo goleador para enfrentar a Bélgica este lunes

Delantero de EUA, Folarin Balogun. Foto: AFPDelantero de EUA, Folarin Balogun. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

FIFA suspende sanción a Balogun y Trump lo celebra. El delantero de EUA jugará contra Bélgica en octavos. ¿Será esta la clave para el éxito de EUA en el Mundial?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+