Trump Agradece a la FIFA por Perdonar Sanción a Folarin Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este domingo a la FIFA por suspender el castigo impuesto al delantero Folarin Balogun, quien podrá disputar el partido de octavos de final del Mundial ante Bélgica pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

A través de su plataforma Truth Social, Trump celebró la decisión del organismo rector del futbol mundial y aseguró que se corrigió una situación injusta.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió el mandatario poco después de que se anunciara la medida.

Balogun estará disponible para los octavos de final

La decisión permitirá que la selección de Estados Unidos cuente con su máximo goleador para enfrentar a Bélgica este lunes en Seattle, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial.

Balogun había recibido una tarjeta roja directa durante el encuentro de dieciseisavos de final tras cometer una falta sobre el bosnio Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, esa expulsión conlleva automáticamente un partido de suspensión.

El delantero aceptó la sanción y la Federación Estadounidense de Futbol tampoco presentó una apelación para intentar revertir el castigo.

FIFA suspende el castigo por un año

Pese a que no existió un recurso por parte del equipo estadounidense, la FIFA intervino posteriormente y determinó suspender la sanción por un periodo de un año, decisión que deja sin efecto el castigo inmediato y habilita a Balogun para jugar frente a Bélgica.

Tras conocerse la resolución, la Federación Estadounidense de Futbol emitió un comunicado en el que expresó su conformidad con la determinación de la Comisión Disciplinaria.

"Aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Toda nuestra atención se centra en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle, y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestra increíble afición", señaló el organismo.