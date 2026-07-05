Choque Entre Camioneta, Auto y Tráiler Deja un Muerto en Cadereyta, NL

Un accidente entre una camioneta con placas de Texas, un automóvil y un tráiler dejó como saldo un hombre sin vida y tres personas lesionadas en el municipio de Cadereyta.

Accidente Múltiple Cobra la Vida de un Hombre en CadereytaFoto: N+

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Tragedia en Cadereyta: un hombre fallece y tres personas resultan heridas en un choque múltiple. Conoce cómo ocurrió este lamentable accidente.

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