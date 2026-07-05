Choque Entre Camioneta, Auto y Tráiler Deja un Muerto en Cadereyta, NL

Un hombre perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas tras un accidente vial en el que participaron una camioneta con placas de Texas, un automóvil y un tráiler sobre el Anillo Periférico, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

El percance fue reportado poco después de las 9:30 de la noche del sábado 4 de julio, a la altura del kilómetro 90 de la autopista de cuota al Anillo Periférico, lo que provocó una importante movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque Deja Un Muerto y 3 Lesionados en Anillo Periférico en Cadereyta

Hasta el sitio acudieron elementos de Protección Civil de Cadereyta y de Protección Civil del Estado para atender la emergencia y brindar apoyo a las personas involucradas en el accidente.

Tras realizar la evaluación correspondiente, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas durante el fuerte impacto.

Tres integrantes de una familia resultan lesionados

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en el accidente también estuvo involucrada una camioneta con placas del estado de Texas, en la que viajaba una familia integrada por cinco personas.

Como resultado del choque, Francisca, de 45 años de edad, así como dos menores de 12 años identificadas como Esmeralda y Angélica Rubí, resultaron lesionadas.

Las tres personas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a un hospital de la localidad, donde quedaron bajo observación médica para valorar la gravedad de las lesiones que presentaban.

En tanto, el resto de los ocupantes de la camioneta, identificados como Melitón, de 53 años, y Natalia, no presentaron lesiones de consideración y resultaron ilesos.

Asimismo, las autoridades informaron que el operador del tráiler involucrado en el accidente también salió sin lesiones.

Cierran la circulación durante las investigaciones

Debido a la magnitud del accidente, la circulación sobre este tramo del Anillo Periférico permaneció cerrada durante varias horas para permitir las labores de auxilio y el trabajo de las autoridades.

Elementos de Criminalística acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, recabar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.

El cuerpo de la víctima fue retirado del sitio y trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, donde se realizarán los procedimientos correspondientes mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del percance registrado la noche del sábado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

RR