Muere Motociclista Tras Ser Embestido por Joven de 18 Años que se Pasó el Rojo en Guadalupe, NL

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo 5 de julio de 2026, luego de que un joven de 18 años presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo y provocara un choque múltiple sobre la avenida Pablo Livas, en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con la información preliminar, el accidente habría estado relacionado con la combinación del presunto consumo de alcohol y la imprudencia al volante.

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El accidente fue reportado poco después de las 2:00 de la mañana en el cruce de las avenidas Pablo Livas y Serafín Peña, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, donde se desplegó un operativo por parte de corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con la información, el presunto responsable fue identificado como Fernando Flores, de 18 años de edad, quien conducía un automóvil color negro a exceso de velocidad. Al llegar al cruce, ignoró la luz roja del semáforo e impactó una camioneta que circulaba sobre la avenida Serafín Peña y posteriormente embistió a un motociclista que también transitaba por esa vía.

Motociclista Fallece en el Lugar

Tras la fuerza del impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado varios metros, quedando tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalupe, quienes participaron en las labores de auxilio y atención del percance. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al motociclista; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

Por su parte, los tripulantes de la camioneta, identificados como Luis, de 42 años de edad, y María, de 69 años, resultaron lesionados y fueron atendidos por los cuerpos de emergencia antes de ser trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

La circulación sobre la avenida Pablo Livas permaneció completamente cerrada mientras elementos de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, recabaron evidencias y ordenaron el retiro de los vehículos involucrados para continuar con las investigaciones que permitan deslindar responsabilidades.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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