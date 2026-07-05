Muere Motociclista Tras Ser Embestido por Joven de 18 Años que se Pasó el Rojo en Guadalupe, NL

Un joven de 18 años presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo y provocó un choque múltiple sobre la avenida Pablo Livas, en Guadalupe.

Muere Motociclista Tras Ser Embestido por Joven de 18 Años que se Pasó el RojoFoto: N+

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Un joven de 18 años se pasa el rojo y causa un choque mortal en Guadalupe. El motociclista falleció en el lugar.

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