Buscan Wendy Angélica Ruiz Luna, Desapareció en Salamanca Guanajuato

Familiares y amigos piden el apoyo para encontrar a Wendy Angélica Ruiz Luna, quien fue vista por última vez por la mañana en Salamanca.

La mujer de 26 años siguen sin aparecer.Foto: FSPE

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Wendy Angélica Ruiz Luna, de 26 años, desapareció en Salamanca. Familiares y amigos intensifican su búsqueda.

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