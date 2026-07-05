Buscan Wendy Angélica Ruiz Luna, Desapareció en Salamanca Guanajuato

A través de fichas de búsqueda y del Protocolo Alba, autoridades del municipio de Salamanca y de Guanajuato, piden el apoyo para encontrar a Wendy Angélica Ruiz Luna, quien fue vista por última vez en este municipio y se encuentra como desaparecida.

Y es de acuerdo a los partes informativos, Wendy Angélica, de 26 años de edad, fue vista por última vez el pasado 16 de Junio, cuando sus familiares ya no supieron más de su paradero.

Ante ello, se informó que esa fecha, al no tener más comunicación con ella, sus familiares de inmediato comenzaron una campaña de búsqueda para dar con el paradero y tratar de ubicarla a través de conocidos y amigos.

Al no tener respuesta positiva y con el paso de las horas, su familia de inmediato dio aviso a las autoridades de Salamanca, quienes también se sumaron a la búsqueda de Wendy Angélica Ruiz Luna.

De igual manera, también se notificó a las autoridades estatales por lo que activaron los protocolos correspondientes, además de emitir fichas de búsqueda como Protocolo Alba y Alerta Amber.

Piden el apoyo para dar con el paradero de Wendy Angélica

Ante ello, sus familiares, brindaron a las autoridades los datos de la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, con folio CEBP/01770/2026, donde destacan que Wendy Angélica tiene facciones de morena clara, boca chica, cejas pobladas, cabello largo y color negro, cara ovalada y nariz recta, además de contar con algunos tatuajes en diferentes partes del cuerpo.

Hasta el momento, sus familiares y amigos continúan con su búsqueda, destacando que agradecen cualquier información que pueda ayudar a dar con su ubicación, ya que temen por su integridad.

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