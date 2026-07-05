¿Cómo Van los Octavos de Final del Mundial 2026? Equipos que ya Pasaron a Cuartos

El camino hacia el último partido del Mundial 2026 inicia su cuenta regresiva y aquí te decimos qué países ya han calificado a la ronda de Cuartos de Final

Kylian Mbappé. Quiénes ya están en Cuartos de Final del Mundial 2026Conoce quiénes ya pasaron a Cuartos de Final del Mundial 2026: Así va la Tabla de Octavos Hoy. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+