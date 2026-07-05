¿Cómo Van los Octavos de Final del Mundial 2026? Equipos que ya Pasaron a Cuartos

El Mundial 2026 está por entrar a sus últimas etapas. El próximo 9 de julio comienzan los partidos de Cuartos de Final y en N+ te adelantamos qué selecciones ya pasaron a esta etapa y cómo va la Tabla de Octavos de Final de la Copa del Mundo.
Sólo ocho de las 48 selecciones que clasificaron al torneo llegan a la fase de cuartos de final cuyos cruces definen a los países semifinalistas y quiénes van por el tercer puesto.
Dado que este domingo juega México vs Inglaterra como parte de los 8vos de Final, los aficionados no sólo se preguntan a qué hora inicia el partido, sino dónde jugaría México el sexto partido si le gana a los ingleses y contra quién iría.
Dada la esperanza e ilusión que se siente en todo el país frases como "¿Y si sí?, ¡A que sí! Y ¡Sí se puede!" no han dejado de repetirse, por lo que en una nota previa ya te explicamos qué significan y cuál es su origen.
¿Cómo van los Octavos de Final del Mundial 2026?
Desde el pasado sábado 4 de junio y hasta el próximo martes 7 se jugarán los Octavos de Final del Mundial. Y aquí te damos a conocer cómo van los cruces hasta este domingo, a la expectativa de los resultados de los dos partidos que se disputarán hoy 5 de julio.
Canada vs Marruecos.
Ganador: Marruecos.
Resultado: 3-0.
Paraguay vs Francia.
Ganador: Francia.
Resultado: 1-0.
Brasil vs Noruega.
Ganador: Noruega.
Resultado: 2-1.
México vs Inglaterra.
Portugal vs España.
EUA vs Bélgica.
Argentina vs Egipto.
Suiza vs Colombia.
¿Quiénes ya pasaron a Cuartos de Final del Mundial 2026?
Hasta el mediodía de este domingo, los países que ya clasificaron a Cuartos de Final del Mundial 2026 son los siguientes:
Francia.
Marruecos.
Noruega.
Ten presente que el listado se irá actualizando conforme transcurran los partidos.
¿Cuándo Inician los Cuartos de Final?
Será el próximo jueves 9 de julio cuando inicien los partidos de Cuartos de Final para elegir a los semifinalistas del Mundial 2026.
El primer partido de Cuartos de Final ya está calendarizado por la FIFA. Será Francia vs Marruecos, a jugarse en el Estadio de Boston de Estados Unidos.
SARR