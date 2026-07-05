¿Cómo Van los Octavos de Final del Mundial 2026? Equipos que ya Pasaron a Cuartos

El Mundial 2026 está por entrar a sus últimas etapas. El próximo 9 de julio comienzan los partidos de Cuartos de Final y en N+ te adelantamos qué selecciones ya pasaron a esta etapa y cómo va la Tabla de Octavos de Final de la Copa del Mundo.

Sólo ocho de las 48 selecciones que clasificaron al torneo llegan a la fase de cuartos de final cuyos cruces definen a los países semifinalistas y quiénes van por el tercer puesto.

Dado que este domingo juega México vs Inglaterra como parte de los 8vos de Final, los aficionados no sólo se preguntan a qué hora inicia el partido, sino dónde jugaría México el sexto partido si le gana a los ingleses y contra quién iría.

Dada la esperanza e ilusión que se siente en todo el país frases como "¿Y si sí?, ¡A que sí! Y ¡Sí se puede!" no han dejado de repetirse, por lo que en una nota previa ya te explicamos qué significan y cuál es su origen.

¿Cómo van los Octavos de Final del Mundial 2026?

Desde el pasado sábado 4 de junio y hasta el próximo martes 7 se jugarán los Octavos de Final del Mundial. Y aquí te damos a conocer cómo van los cruces hasta este domingo, a la expectativa de los resultados de los dos partidos que se disputarán hoy 5 de julio.

Canada vs Marruecos.

Ganador: Marruecos.

Resultado: 3-0.

Paraguay vs Francia.

Ganador: Francia.

Resultado: 1-0.

Brasil vs Noruega.

Ganador: Noruega.

Resultado: 2-1.

México vs Inglaterra.

Fecha: 5 de julio de 2026.

Horario: 18:00 horas.

Portugal vs España.

Fecha: 6 de julio de 2026.

Horario: 13:00 horas.

EUA vs Bélgica.

Fecha: 6 de julio de 2026.

Horario: 18:00 horas.

Argentina vs Egipto.

Fecha: 7 de julio de 2026.

Horario: 10:00 horas.

Suiza vs Colombia.

Fecha: 7 de julio de 2026.

Horario: 14:00 horas.

¿Quiénes ya pasaron a Cuartos de Final del Mundial 2026?

Hasta el mediodía de este domingo, los países que ya clasificaron a Cuartos de Final del Mundial 2026 son los siguientes:

Francia.

Marruecos.

Noruega.

Ten presente que el listado se irá actualizando conforme transcurran los partidos.

¿Cuándo Inician los Cuartos de Final?

Será el próximo jueves 9 de julio cuando inicien los partidos de Cuartos de Final para elegir a los semifinalistas del Mundial 2026.

El primer partido de Cuartos de Final ya está calendarizado por la FIFA. Será Francia vs Marruecos, a jugarse en el Estadio de Boston de Estados Unidos.

SARR