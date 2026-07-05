¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión Bienestar? Quiénes Reciben Depósito Doble en Julio 2026

Hay dudas de cuándo depositan el pago doble de la Pensión Bienestar en julio 2026, pero algunas personas recibirán un depósito doble.

Se acerca el pago de Pensión Bienestar en julio 2026.Se acerca el pago de Pensión Bienestar en julio 2026. Foto: Facebook Leticia Ramírez
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