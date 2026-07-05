¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión Bienestar? Quiénes Reciben Depósito Doble en Julio 2026

Se acerca el pago de la Pensión Bienestar correspondiente al cuarto bimestre del año, pero este mes algunos recibirán un depósito doble. ¿Cuándo cae el pago? ¿Quiénes cobran en dos ocasiones? En N+ te damos los detalles.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar?

Inició el séptimo mes del año y eso significa que se realizarán los depósitos de los programas sociales para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, pero, a diferencia de otros periodos de depósito, este año no se anunció en el primer día del mes ni en la primera semana.

Por ello, ha comenzado a crecer la duda de cuándo depositan el próximo pago de Pensión Bienestar.

Debes saber que hasta ahorita no hay fechas confirmadas por la Secretaría del Bienestar o alguna autoridad del gobienro federal, pero se espera que el pago caiga desde este lunes 6 de julio 2026, de acuerdo con la forma en la que han llevado a cabo el proceso en otras ocasiones.

De ser así, el calendario de pago de la pensión llevaría el siguiente orden:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

¿Quiénes cobran depósito doble en julio 2026?

La combinación de los pagos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el pago de jubilación resultará en un pago doble en el mes de julio 2o26.

Cabe recordar que el pago de la pensión IMSS se realiza el primer día hábil del mes. En el caso de julio, fue el miércoles 1.

En el caso de la Pensión ISSSTE, el pago correspondiente a julio se realizó el lunes 29 de junio 2026, mientras que este mes se realizará el depósito del mes de agosto, el próximo 30 de julio.