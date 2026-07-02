Registro Apoyo Bienestar Mujeres 25-45 Años: Requisitos y Cómo Pedir Tarjeta Rosa en Julio 2026

Hay registro de la Tarjeta Rosa Bienestar en julio 2026, por eso checa todo lo que necesitas para asegurar el apoyo de 6 mil pesos.

Registro al apoyo Bienestar para mujeres de 25 a 45 años requisito y cómo solicitar la Tarjeta Rosa en julio 2026El registro para la Tarjeta Rosa de julio 2026 durará poco. Foto: Secretaría de Nuevo Comienzo

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