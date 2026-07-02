Registro Apoyo Bienestar Mujeres 25-45 Años: Requisitos y Cómo Pedir Tarjeta Rosa en Julio 2026

El mes empezó con buenas noticias, pues está abierto el registro de la Tarjeta Rosa, por esa razón acá te decimos los requisitos y los pasos para solicitar el apoyo Bienestar para mujeres de 25 a 45 años de edad en julio 2026. Si estás interesada, te recomendamos darte prisa porque la etapa de inscripción estará disponible por poco tiempo.

El registro para la Tarjeta Rosa 2026 ayuda un poco para alivianar la angustia de miles de personas que esperan con ansias el pago de la Pensión Bienestar de julio y aún no anuncian el calendario de depósitos. pero no te preocupes, que en una nota previa ya te dijimos cuándo pagan y cómo saber si ya cayó tu apoyo económico.

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Requisitos para el registro de Tarjeta Rosa 2026

Todas las mujeres de 25 a 45 años que deseen solicitar el apoyo Bienestar, deben cumplir con algunas condiciones y tener a la mano los siguientes documentos:

Deben ser mujeres de 25 a 45 años de edad y que residan en el estado de Guanajuato.

Tener al menos un hijo.

Credencial de elector INE.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Acta de Nacimiento actualizada de uno de tus hijos (con QR incluido).

Correo electrónico.

Número de teléfono celular.

¿Cómo hacer registro para la Tarjeta Rosa?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Nuevo Comienzo, el apoyo para mujeres Bienestar dio inicio este miércoles 1 de julio 2026 y estará abierto hasta que se ocupen los 45 mil cupos que hay disponibles para esta etapa de inscripción. Para hacer el trámite sigue estos pasos:

Entra el siguiente link: app tarjeta rosa guanajuato gob mx. De clic en la opción "Empieza tu registro 2026". Actica la casilla donde quedas enterada de los requisitos para hacer el trámite. Acepta los términos y condiciones y el consentimiento expreso para el tratamiento de tus datos personales. Sube los documentos que te pide la plataforma y llena todos los campos necesarios.

Además del registro, también se habilitó la app de la Tarjeta Rossa para reagendar citas. Esta opción se encuentra activa para las mujeres que se inscribieron en marzo pasado y no pudieron recoger su plástico.

Te recordamos que al hacer tu registro de la Tarjeta Rosa y ser seleccionada para recibir el apoyo Bienestar en julio 2026, todas las mujeres de 25 a 45 años recibirán 6 mil pesos en el próximo mes de noviembre.

AO