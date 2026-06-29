Bienestar Publica Resultados de Apoyo para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años: Así los Checas

Ya puedes consultar la primera lista de beneficiarios del Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años en junio 2026

Revisa Cómo Checar Resultados de Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 30 a 64 AñosEl Apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años ofrece 2,500 pesos bimestrales. Foto: SEBISO
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+