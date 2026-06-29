Bienestar Publica Resultados de Apoyo para Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años: Así los Checas

Los primeros resultados del apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años ya se publicaron, y para que sepas si estás entre los seleccionados, acá te decimos cómo checar las listas de beneficiarios del programa de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO) de Hidalgo.

Actualmente, se encuentra abierto el registro del Bienestar para personas de 30 a 64 años, y si aún no lo haces, en una nota previa te explicamos dónde están los módulos y quiénes se inscriben esta semana del 29 al 4 de julio de 2026.

El Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo 2026 tiene el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de hombres y mujeres de 30 a 64 años mediante la entrega de un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales hasta en cuatro ocasiones este año.

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¿Cómo consultar resultados de apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

Luego de que se realizara el registro en el pasado mes de marzo 2026, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social dio a conocer los resultados del apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años, al igual que las listas del programa de Madres Trabajadoras 2026.

Los resultados del Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo 2026 se pueden consultar por internet, en el siguiente enlace: bienestar-apoyos.hidalgo.gob.mx/2026-0001/resultados-byd/, ingresando el CURP de la persona que realizó su registro.

Ahí, el sistema arrojará el resultado sobre si serás beneficiario del apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años y si deberás estar pendiente de las fechas de entrega de la tarjeta para comenzar a recibir la ayuda económica de 2,500 pesos bimestrales.

La distribución de los plásticos en los que se depositará el apoyo económico de hasta 10,000 pesos se hará por municipios, y el anuncio de la entrega se realizará en la página de Facebook de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

¿Qué hacer si no fui aceptado en apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

En caso de que no hayas sido seleccionado como beneficiario del Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo 2026, no tienes nada de qué preocuparte, ya que próximamente se publicarán otras listas con resultados para las personas que hicieron su registro.

De esta manera, se recomienda que los hombres y mujeres de 30 a 64 años que hicieron su registro se mantengan al pendiente de la información que proporcione la SEBISO en caso de que se abran nuevos lugares para ser beneficiaria y recibir el apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

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