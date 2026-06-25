¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos Pensión Bienestar Julio 2026? Fechas para Adultos y Mujeres
Checa cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en julio 2026, pues primero debe salir el calendario con las fechas de pago
Se viene el cuarto pago Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en julio 2026. Foto: Banco del Bienestar
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PorRedacción N+
Llegamos a un nuevo mes de pago en México y ante las ganas de saber cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026, acá te damos la posible fecha de publicación y qué día depositarían a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad su apoyo económico del cuarto bimestre del año.
¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026?
El calendario con las fechas de pago Bienestar será dado a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez y podría ser anunciado el próximo lunes 29 de junio o el miércoles 1 de julio, fecha en que da inicio el séptimo mes del año.
Como ya es costumbre, el calendario de pagos para adultos mayores y mujeres se presentará durante la Mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y en redes sociales será publicado en las redes sociales oficiales de Leticia Ramírez.
¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años julio 2026?
El pago podría dar inicio el miércoles 1 de julio 2026, aunque esto será confirmado durante los próximos días por las autoridades del Bienestar. Recuerda que además del apoyo para adultos mayore y mujeres de 60 a 64, también cobran las Madres Trabajadoras y personas con discapacidad de 0 a 64 años de edad. El monto que le debe caer a cada beneficiario es el siguiente:
Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más: 6,400 pesos.
Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos.
Pensión Bienestar para personas con discapacidad: 3,300 pesos.
Pensión Madres Solteras y Trabajadoras Bienestar: 1,650 pesos por cada niño registrado o 3,720 por cada hijo con discapacidad inscrito.