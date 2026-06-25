¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos Pensión Bienestar Julio 2026? Fechas para Adultos y Mujeres

Checa cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en julio 2026, pues primero debe salir el calendario con las fechas de pago

Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026 qué día depositan a mujeres y adultos mayoresSe viene el cuarto pago Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en julio 2026. Foto: Banco del Bienestar
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