¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos Pensión Bienestar Julio 2026? Fechas para Adultos y Mujeres

Llegamos a un nuevo mes de pago en México y ante las ganas de saber cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026, acá te damos la posible fecha de publicación y qué día depositarían a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad su apoyo económico del cuarto bimestre del año.

Previo al cuarto pago Bienestar de julio 2026, esta semana está abierto el registro de la pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en todo México, por eso en una nota ya te contamos cómo ubicar módulos y los pasos para asegurar el apoyo de 6,400 o 3,100 pesos. También, te decimos qué hacer si te pasó el día de inscripción.

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¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026?

El calendario con las fechas de pago Bienestar será dado a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez y podría ser anunciado el próximo lunes 29 de junio o el miércoles 1 de julio, fecha en que da inicio el séptimo mes del año.

Como ya es costumbre, el calendario de pagos para adultos mayores y mujeres se presentará durante la Mañanera de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y en redes sociales será publicado en las redes sociales oficiales de Leticia Ramírez.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar a adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años julio 2026?

El pago podría dar inicio el miércoles 1 de julio 2026, aunque esto será confirmado durante los próximos días por las autoridades del Bienestar. Recuerda que además del apoyo para adultos mayore y mujeres de 60 a 64, también cobran las Madres Trabajadoras y personas con discapacidad de 0 a 64 años de edad. El monto que le debe caer a cada beneficiario es el siguiente:

Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos.

Pensión Bienestar para personas con discapacidad: 3,300 pesos.

Pensión Madres Solteras y Trabajadoras Bienestar: 1,650 pesos por cada niño registrado o 3,720 por cada hijo con discapacidad inscrito.

AO