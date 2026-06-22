¿Qué Hacer si se Pasó Mi Letra para la Pensión Bienestar? Este Día Puedes Registrarte

¿Te perdiste el registro el día de tu letra para la Pensión Bienestar? Esto puedes hacer para poder inscribirte al programa social

Sucursal de Banco Bienestar. Piden Usar Red de Cajeros para consultar saldo de Pensión Bienestar en Mayo 2026¿Ya recibiste tu pago de la Pensión Bienestar? Pon atención a este aviso urgente del Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

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