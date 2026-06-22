¿Qué Hacer si se Pasó Mi Letra para la Pensión Bienestar? Este Día Puedes Registrarte

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar ya se encuentra abierto en todo el país, en N+ te decimos qué hacer si se pasó tu letra.

En caso que no sepas qué hacer si no acudiste el día que te correspondía según la letra inicial de su primer apellido, toma en cuenta que aún puedes inscribirte.

La Secretaría de Bienestar informó que el proceso de incorporación se llevará a cabo del 22 al 28 de junio, con atención en módulos instalados a nivel nacional.

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Aún puedes registrarte si perdiste el día de tu letra

Aunque el calendario asigna fechas específicas de atención de acuerdo con la inicial del primer apellido, también contempla jornadas abiertas para todas las letras.

Por ello, quienes no pudieron acudir en la fecha que les correspondía tendrán la oportunidad de realizar su trámite durante los días habilitados para atención general.

De acuerdo con el calendario oficial, los días sábado 27 y domingo 28 de junio recibirán solicitudes de personas con cualquier letra de apellido, lo que permite recuperar el trámite en caso de haber perdido la fecha asignada.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar

La atención se organiza de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio: Apellidos que inician con A, B y C.

Martes 23 de junio: D, E, F, G y H.

Miércoles 24 de junio: I, J, K, L y M.

Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Sábado 27 de junio: Todas las letras.

Domingo 28 de junio: Todas las letras.

Las autoridades señalaron que estos apoyos buscan reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo del país y el trabajo realizado por millones de mujeres a lo largo de su vida.

Los módulos de registro operan de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Para conocer el módulo más cercano, los interesados pueden consultar la ubicación a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

FBPT