Confirmado: Estos Beneficiarios Cobran Apoyo Bienestar de 2,500 Pesos a Finales de Agosto 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB) lanzó un aviso para los beneficiarios del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares que cobran 2,500 pesos en agosto 2026.

Este viernes 14 concluye el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina Primaria, sin embargo hay un par de estudiantes que recibirá su depósito de 2,500 pesos hasta finales del mes, y en N+ te aclaramos quiénes son y por que se retrasó la transferencia.

Tal como ocurre con otras becas y programas del Bienestar, los depósitos se hicieron de manera escalonada de acuerdo con la inicial del primer apellido.

Dado que este apoyo está destinado a la adquisición de mochilas, uniformes y otros objeetos, en una nota previa te compartimos la Ubicación de las Ferias de Útiles Escolares de Profeco. Además de una lista con los materiales escolares sugeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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¿Quiénes reciben pago de la Beca Rita Cetina primaria este 14 de agosto 2026?

Para cerrar con el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina Primaria, este viernes será turno de cobrar para los beneficiarios de las últimas 7 letras del abecedario.

El orden alfabético responde a la inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor:

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

¿Quiénes cobran apoyo bienestar de 2,500 pesos a finales de agosto 2026?

Si bien la CNBB ya había anunciado que el pago del Apoyo Bienestar para Uniformes y Útiles Escolares Rita Cetina se retrasaría para los beneficiarios de Coahuila, recién confirmó la fecha en que obtendrán los recursos.

A través de redes sociales, la dependencia encabezada por Julio León, dio a conocer que el pago se hará a finales de agosto 2026, toda vez que la entrega de tarjetas tuvo que ser reprogramada debido al proceso electoral.

Hay que recordar que de acuerdo con el calendario oficial SEP para el ciclo escolar 2026-2027, el regreso a clases será el lunes 31 de agosto tras poco más de dos meses de vacaciones de verano.

SARR