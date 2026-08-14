Confirmado: Estos Beneficiarios Cobran Apoyo Bienestar de 2,500 Pesos a Finales de Agosto 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB) lanzó un aviso para los beneficiarios del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares que cobran 2,500 pesos en agosto 2026.
Este viernes 14 concluye el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina Primaria, sin embargo hay un par de estudiantes que recibirá su depósito de 2,500 pesos hasta finales del mes, y en N+ te aclaramos quiénes son y por que se retrasó la transferencia.
El orden alfabético responde a la inicial del primer apellido de la madre, padre o tutor:
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
¿Quiénes cobran apoyo bienestar de 2,500 pesos a finales de agosto 2026?
Si bien la CNBB ya había anunciado que el pago del Apoyo Bienestar para Uniformes y Útiles Escolares Rita Cetina se retrasaría para los beneficiarios de Coahuila, recién confirmó la fecha en que obtendrán los recursos.
A través de redes sociales, la dependencia encabezada por Julio León, dio a conocer que el pago se hará a finales de agosto 2026, toda vez que la entrega de tarjetas tuvo que ser reprogramada debido al proceso electoral.
Hay que recordar que de acuerdo con el calendario oficial SEP para el ciclo escolar 2026-2027, el regreso a clases será el lunes 31 de agosto tras poco más de dos meses de vacaciones de verano.