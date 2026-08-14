Programas sociales

Confirmado: Estos Beneficiarios Cobran Apoyo Bienestar de 2,500 Pesos a Finales de Agosto 2026

A pocos días del regreso a clases para el próximo ciclo escolar, la CNBB anunció que hay un par de estudiantes que recibirán su pago con retraso por cuestión electoral

Tarjeta Bienestar: Pago Beca Rita Cetina Coahuila.¿Quiénes recibirán el pago del Apoyo Bienestar de 2,500 pesos para Uniformes y Útiles Escolares hasta finales de agosto? Te aclaramos. Foto: X @becasbenito.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+