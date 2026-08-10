Programas sociales

¿La Beca de Útiles y Uniformes Es para Todos? Programas que Depositan en Agosto 2026 y a Quiénes

A pocos días del inicio del ciclo escolar, papás y alumnos se preguntan cuántos y cuáles son los apoyos económicos que darán para surtir las listas escolares

Niños estudiantes de primaria. Apoyo Económico para Uniformes y Útiles Escolares.Alumnos y papás se alistan para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 con la compra de útiles y materiales escolares. Foto: Cuartoscuro.

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