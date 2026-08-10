¿La Beca de Útiles y Uniformes Es para Todos? Programas que Depositan en Agosto 2026 y a Quiénes

Los papás han aprovechado los primeros días del mes para surtir las listas de útiles y comprar los uniformes que han de utilizar los alumnos en el ciclo escolar que está por iniciar. Y si aún no tienes claro si ya depositaron la beca para comprar materiales educativos, en N+ te decimos qué programas pagan este mes.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las listas de útiles sugeridos por cada ciclo escolar, te compartimos tips de lo que sí deberías comprar y cuáles puedes reciclar de cursos pasados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó 55 ferias de útiles escolares a lo largo del país para que los papás adquieran los materiales con descuentos. Y aquí ya te adelantamos cuánto cuesta el uniforme escolar para hombres y mujeres.

La idea es que puedas aprovechar al máximo la beca de uniformes y útiles escolares, y adquieras materiales de larga duración.

¿Qué becas para uniformes y útiles escolares depositan en agosto 2026 y a quiénes?

En México hay distintos apoyos económicos federales y a nivel local que entregan los gobiernos a los papás para costear los gastos de los estudiantes.

Tal es el caso de la Beca Rita Cetina Primaria, un apoyo económico de 2,500 pesos -que se entrega de forma anual a partir de este ciclo escolar-, para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Dado el interés que genera el depósito de este recurso en la Tarjeta de la Beca Rita Cetina, no sólo te dimos a conocer el Calendario de Pagos de Agosto 2026, sino quiénes cobran esta semana del 10 al 14 del mes.

Pero, ojo, porque ésta sólo se entrega a alumnos de 1° a 6° de primaria que estudian en escuelas públicas del país, y se registraron a este apoyo Bienestar.

Y en el caso específico de Ciudad de México, el apoyo para Uniformes y Útiles Escolares secundaria por 1,180 pesos, que caerá en la nueva tarjeta que se entregó en días pasados en el Deportivo Magdalena Mixhuca.

Así como a los beneficiarios de Mi Beca para Empezar, quienes reciben un depósito anual por 970 pesos para preescolar, de acuerdo con lo estipulado por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

¿Dónde aceptan las Tarjetas Beca Rita Cetina Primaria y Mi Beca para Empezar?

En ambos casos el recurso se deposita en las tarjetas de los beneficiarios que entregan las autoridades federales o locales, según sea el apoyo económico.

Mi Beca para Empezar actualiza constantemente el listado de negocios donde se recibe este vale. La lista dividida por giro del comercio se puede consultar directamente en su página web.

Mientras que la Beca Rita Cetina, la aceptan prácticamente en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria.

SARR