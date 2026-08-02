Programas sociales

¿Mañana Inicia Pago de Beca Rita Cetina Primaria? Estos Niños Cobran Primero en Agosto 2026

Está por salir el próximo calendario con las fechas de pago de la Beca Rita Cetina primaria, por eso checa quiénes cobran primero el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares en agosto 2026

Hoy inicia pago de Beca Rita Cetina primaria agosto 2026 quiénes cobran primero apoyo de 2,500 pesosEl próximo pago Rita Cetina corresponde a la Beca de Uniformes y Útiles Escolares para primaria. Foto: Julio León

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