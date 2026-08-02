¿Mañana Inicia Pago de Beca Rita Cetina Primaria? Estos Niños Cobran Primero en Agosto 2026

El próximo pago de la Beca Rita Cetina marca el inicio del apoyo de Uniformes y Útiles Escolares para alumnos de primaria en México, y a la espera de que salga el calendario de pagos por letra, acá te decimos qué niños cobran primero los 2,500 pesos que da el programa social en todo el país.

Para que estés atenta a la muy esperado anuncio, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos Beca Rita Cetina agosto 2026, quiénes sí y no cobran el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares de primaria y cómo activar la Tarjeta de Bienestar para poder cobrar los 2,500 pesos que depositarán, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

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¿Mañana inicia pago de Beca Rita Cetina primaria?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó que el pago de la Beca de Uniformes y Útiles Escolares “Rita Cetina” Primaria se realizará por medio de un calendario, el cual se espera que se anuncie los primeros días de agosto 2026, es decir que podría publicarse en alguna de estas fechas:

Lunes 3 de agosto.

Martes 4 de agosto.

Estas posibles fechas de inicio de pago deberán ser confirmadas por las autoridades durante las próximas horas, pero el depósito para alumnos de primarias públicas de todo México está asegurado para este mes y para todos los beneficiarios que cuenten con su Tarjeta Beca Rita Cetina.

¿Quiénes cobran primero el próximo pago Beca Rita Cetina en agosto 2026?

Las familias y beneficiarios que van a cobrar primero la Beca Rita Cetina para primaria en agosto son aquellos que la inicial de su primer apellido inicia con alguna de las siguientes letras:

Letra A. Letra B. Letra C.

Para saber cuándo se entrega la Beca Rita Cetina para primaria en agosto, es importante estar pendientes a las redes sociales oficiales de la CNBB, pues será ahí donde se publique el calendario de pagos de la Beca de Uniformes y Útiles Escolares 2026, que da un apoyo anual de 2,500 a cada beneficiario.

AO