Infonavit 2026: ¿Dónde Descargar la Solicitud de Inscripción de Crédito en PDF?

Iniciar el trámite para adquirir, construir o mejorar una vivienda mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) requiere integrar correctamente el expediente de crédito.

Uno de los documentos más importantes es la Solicitud de Inscripción de Crédito, ya que permite formalizar la petición y avanzar en el proceso para obtener un financiamiento.

Este formato oficial reúne la información básica del derechohabiente, los datos del inmueble y la autorización correspondiente para continuar con la evaluación del crédito. Llenarlo de forma correcta ayuda a agilizar la revisión del expediente y evita retrasos durante el trámite.

La Solicitud de inscripción de crédito en PDF se puede descargar directamente desde Mi Cuenta Infonavit, ingresando con usuario y contraseña, o desde la sección de documentos disponibles en el portal oficial del Instituto. Una vez descargada, deberá llenarse, firmarse y entregarse junto con el resto de la documentación requerida para continuar con el proceso.

¿Cómo descargar la Solicitud de Inscripción de Crédito del Infonavit?

Para obtener el documento oficial, sigue estos pasos:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección Precalificación y puntos o al apartado de trámites de crédito.

Verifica que cumples con la puntuación necesaria para solicitar el financiamiento.

Selecciona la opción para descargar la Oferta Vinculante y la Solicitud de Inscripción de Crédito en formato PDF.

Llena el formulario, firma los apartados correspondientes y entrega el expediente junto con los documentos solicitados.

¿Qué información solicita el formato?

Al completar la solicitud deberás proporcionar:

Datos personales: Número de Seguridad Social (NSS), CURP y RFC.

Información laboral: Datos de tu empleo actual o del patrón.

Información del crédito: Monto solicitado, cuenta CLABE bancaria y el tipo de financiamiento (Infonavit, Infonavit Total, Cofinavit o Cofinavit Ingresos Adicionales) para comprar, construir o mejorar una vivienda.

Referencias personales: Datos de familiares, incluyendo domicilio y teléfono.

Antes de registrar el inmueble en la solicitud, el Infonavit recomienda verificar que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos. Debe contar con uso de suelo habitacional, materiales de construcción adecuados y espacios básicos como cocina, baño, sala-comedor y al menos una recámara o área de usos múltiples.

Además, es importante que se ubique cerca de servicios públicos, transporte, escuelas, hospitales, comercios y centros de trabajo para garantizar mejores condiciones de habitabilidad.