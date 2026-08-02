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Papa León XIV Alerta Contra el Mal de la Avaricia; Pide Soluciones Ante Crisis en Ceuta

La preocupación por el drama de la migración ha sido una constante de su santidad a lo largo de su pontificado

Papa León XIVEste domingo León XIV ha vuelto a presidir el Angelus desde el Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro. Foto: Reuters.

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León XIV llama a la fraternidad y caridad frente a la avaricia, mientras busca paz y justicia ante la crisis en Ceuta. Conoce su mensaje desde el Vaticano.

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El Papa León XIV Llama a la Caridad y Aborda la Crisis en Ceuta