Internacional

Apuñalamiento en Denver Deja Cuatro Personas Heridas; Policía Investiga el Ataque

Cuatro personas resultaron lesionadas en un ataque con arma blanca en Denver. Las autoridades informaron que ninguna presenta heridas de gravedad.

Foto: AFPFoto: AFP
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