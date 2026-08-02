Apuñalamiento en Denver Deja Cuatro Personas Heridas; Policía Investiga el Ataque

El Departamento de Policía de Denver investiga un apuñalamiento ocurrido en la cuadra 5100 de North Sherman Street, donde cuatro personas resultaron heridas. De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron localizadas por los agentes que acudieron al lugar tras recibir el aviso de la agresión.

Las autoridades informaron que las cuatro personas presentaban lesiones provocadas por arma blanca; sin embargo, ninguna de ellas ponía en riesgo su vida. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Zona acordonada

La policía mantiene acordonada la zona mientras los investigadores recaban evidencias y entrevistan a posibles testigos para esclarecer lo sucedido. El Departamento de Policía de Denver ha informado que ya hay un sospechoso detenido por este apuñalamiento.

El Departamento de Policía de Denver señaló que la investigación continúa en curso, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el apuñalamiento y el posible responsable.