Deportes

Suspenden Partido de los Diablos Rojos en la CDMX por Tormenta

La tormenta provocó la suspensión del partido entre Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca, en la Liga Mexicana de Beisbol

Cancha del Estadio Alfredo Harp Helú, de los Diablos Rojos del MéxicoFoto: X (@DiablosRojosMX)
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+