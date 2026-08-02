Suspenden Partido de los Diablos Rojos en la CDMX por Tormenta

La tormenta que cayó este sábado 1 de agosto en la Ciudad de México, obligó a suspender el juego de la Liga Mexicana de Béisbol entre los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca, en el Estadio Alfredo Harp Helú. La baja visibilidad impidió continuar el encuentro en el recinto de la capital del país.

El encuentro fue detenido luego de que las precipitaciones hicieran imposible mantener el terreno de juego en condiciones seguras. La serie entre estos dos equipos se ha visto interrumpida por las lluvias que han caído en la zona, ya que el pasado viernes 31 de julio también se suspendió el juego y se reanudó este sábado para una doble cartelera que finalmente también se ha suspendido.

Cabe recdordar que la serie entre los Diablos Rojos y los Guerreros será la última que el equipo de la Ciudad de México jugará como local en la temporada regular.

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