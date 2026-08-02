Mujer Cae en Vehículo a Barranco de 70 Metros en Carretera de La Bufadora, Ensenada

Una mujer fue rescatada luego de que el vehículo en el que se encontraba cayera a un barranco en la carretera estatal a La Bufadora, en Ensenada, durante la noche del viernes 31 de julio.

Elementos de la División de Rescate Urbano de la Dirección de Bomberos descendieron aproximadamente 70 metros para llegar hasta la víctima y realizar las maniobras necesarias para ponerla a salvo.

Accidente ocurrió en la carretera a La Bufadora

De acuerdo con la Dirección de Bomberos de Ensenada, el reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1 alrededor de las 21:30 horas, por un accidente registrado a la altura del kilómetro 17 de la carretera estatal a La Bufadora.

Al llegar al sitio, elementos de rescate localizaron el vehículo en el barranco y comenzaron las maniobras para descender hasta donde se encontraba la mujer.

En el operativo participó personal de la División de Rescate Urbano, con apoyo de la unidad M-30 de la Estación Maneadero y una ambulancia.

Una vez que lograron ponerla a salvo, la víctima recibió los primeros auxilios por parte de elementos de la División de Atención Prehospitalaria.

Tras realizar una valoración, los cuerpos de emergencia determinaron que no presentaba lesiones de gravedad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias que provocaron que el vehículo saliera de la carretera y terminara en el barranco.

APG