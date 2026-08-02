Accidentes

Mujer Cae en Vehículo a Barranco de 70 Metros en Carretera de La Bufadora, Ensenada

Bomberos de Ensenada descendieron alrededor de 70 metros para rescatar a una mujer cuyo vehículo cayó a un barranco

Mujer Caer en Vehículo a Barranco de 70 Metros en Carretera de La Bufadora, EnsenadaMujer Caer en Vehículo a Barranco de 70 Metros en Carretera de La Bufadora, Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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Accidente en Ensenada: Bomberos realizan un rescate de 70 metros para salvar a una mujer. Descubre cómo ocurrió este impresionante operativo.

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