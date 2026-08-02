Taxista Muere de un Infarto Mientras Conducía su Unidad en Poza Rica; Su Familia lo Acompañaba

Un taxista murió la tarde de este sábado luego de presuntamente sufrir un infarto cuando conducía su unidad sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de la colonia México, del municipio de Poza Rica.

El ahora fallecido fue identificado con las iniciales A. L. C., y contaba con 49 años. Al momento del ataque cardíaco viajaba acompañado de su familia.

Dicho sujeto conducía el taxi con número económico PR-947 cuando comenzó a sentirse mal, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un automóvil Sedán.

Paramédicos del Servicio Municipal de Salud de Poza Rica acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria, pero a pesar de aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ya no fue posible salvarle la vida.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes, posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

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