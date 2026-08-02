Accidentes

Taxista Muere de un Infarto Mientras Conducía su Unidad en Poza Rica; Su Familia lo Acompañaba

Un taxista perdió la vida por un presunto infarto cuando conducía su unidad acompañado de su familia en calles de Poza Rica, al norte de Veracruz.

Taxista Muere de un Infarto Mientras Conducía su Unidad en Poza Rica; Su Familia lo AcompañabaEl taxista viajaba con su familia cuando murió. Foto: Archivo | N+

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Un taxista de 49 años murió de un infarto en Poza Rica. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, no pudo ser salvado.

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