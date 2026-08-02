Hombre Muere en Vía Pública en Tuxpan; Presuntamente Fue Víctima de un Infarto

La tarde de este sábado primero de agosto se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades debido al reporte de una persona que perdió la vida en calles de la zona centro del puerto de Tuxpan, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

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De acuerdo con los primeros reportes, una persona que se encontraba caminando por la zona centro del puerto de Tuxpan falleció súbitamente al sufrir un probable infarto. Su cuerpo terminó tirado en la banqueta de la calle Pípila, casi esquina con la avenida Juárez de la zona centro del puerto de Tuxpan.

Derivado de estos hechos, las autoridades arribaron al sitio donde fueron reportados estos hechos, para proceder a tomar conocimiento de lo sucedido, por lo que la circulación en estas importantes vías y céntricas vías de la ciudad ha sido cerrada.

Se informó que esta medida permanecerá así hasta que se realicen las diligencias ministeriales correspondientes y se gestione el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Mueren ahogadas dos personas en playa de Alvarado, Veracruz

Dos personas perdieron la vida tras ingresar al mar en una playa de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, Veracruz. Uno de los cuerpos fue hallado la noche de ayer viernes, mientras que el otro fue encontrado la mañana de este sábado primero de agosto.

Según lo informado, son dos personas originarias de la ciudad de Xalapa, quienes ingresaron caminando al mar ayer por la noche y, presuntamente, se adentraron a una poza, donde fueron jalados por la corriente.

Los datos recabados indican que una víctima tendría alrededor de 35 años y otra aproximadamente 18. El cuerpo de la persona mayor fue rescatado anoche por elementos de Protección Civil y Policía Municipal.

Fueron pescadores de la zona quienes encontraron el cuerpo de la persona de 18 años flotando sin vida por pescadores de Antón Lizardo. La información en el lugar indica que ambas personas son procedentes de la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

Según el reporte, la zona donde fueron hallados los cuerpos es un área donde los visitantes no suelen ingresar, ya que del otro lado es donde se encuentra toda la actividad recreativa y comercial de dicha playa.