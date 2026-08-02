Accidentes

Hombre Muere en Vía Pública en Tuxpan; Presuntamente Fue Víctima de un Infarto

Un hombre que caminaba en calles del centro de Tuxpan, perdió la vida tras sufrir un presunto infarto. Autoridades arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Hombre Muere en Vía Pública en Tupan; Presuntamente Fue Víctima de un InfartoEl hombre se encontraba caminando cuando murió súbitamente. Foto: N+

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Tragedia en Tuxpan: hombre muere en la calle por posible infarto. Autoridades investigan y cierran vías principales. Infórmate sobre lo ocurrido.

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Hombre Muere en Vía Pública en Tupan; Presuntamente Fue Víctima de un Infarto