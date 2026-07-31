Presunto Asaltante Muere Tras Enfrentamiento a Disparos con Policías en Veracruz; Esto se Sabe

Un presunto asaltante murió la noche del pasado jueves 30 de julio tras un enfrentamiento con elementos del IPAX, luego de un supuesto intento de robo en una bodega refresquera ubicada sobre la carretera Cazones–Poza Rica, en el municipio de Papantla al norte del estado de Veracruz.

Según los primeros reportes, el ahora fallecido y al menos tres personas más al ser sorprendidos por los elementos policiacos los habrían atacado a tiros para intentar escapar, lo que provocó un intercambio de disparos en el lugar de los hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asaltante Golpeó a Conductor de Transporte Público Durante Atraco en Puebla

Se informó, que los presuntos hombres armados huyeron entre la maleza dónde minutos más tarde se dio a conocer que fue encontrado el cadáver de uno de los involucrados.

Sus otros cómplices lograron escapar, por lo que se implementó un fuerte operativo de búsqueda, pero no hubo resultados favorables, ya que hasta el momento no se tiene información acerca de detenidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. El presunto asaltante abatido, hasta el momento de forma oficial se encuentra como no identificado. El cuerpo fue levantado y enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procesos correspondientes.

Detienen Presunto Ladrón de Bancos en Zona Centro

Se dio a conocer la detención de Miguel Adrián “N” por parte de la policía municipal de Córdoba cuando presuntamente intentó cometer un robo en una sucursal bancaria del centro de la ciudad, en la zona Las Altas Montañas.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó en aquel momento que la pronta intervención de los uniformados, evitó que el atraco se consumara y permitió la detención de un sujeto señalado como el presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Miguel Adrián “N” es investigado por su probable participación en otros asaltos a instituciones bancarias de la región centro de la entidad, entre ellos el registrado en conocida plaza comercial de Orizaba, además de otros robos con un modus operandi similar.

La Fiscalía integró una carpeta de investigación para determinar si existe relación entre el detenido y otros hechos delictivos ocurridos en la zona centro del estado de Veracruz.