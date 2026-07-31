Seguridad

Presunto Asaltante Muere Tras Enfrentamiento a Disparos con Policías en Veracruz; Esto se Sabe

En Papantla, al norte del estado de Veracruz un hombre murió luego de un enfrentamiento a disparos contra elementos policíacos del IPAX, luego de un intento de asalto a una empresa refresquera.

Presunto asaltante muere tras enfrentamiento contra policías en Papantla, VeracruzPresunto asaltante muere tras enfrentamiento contra policías en Papantla, Veracruz. Foto: Raymundo Perdomo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Enfrentamiento en Papantla: un hombre muere tras intentar asaltar una empresa refresquera. La policía sigue tras la pista de los cómplices. Detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+