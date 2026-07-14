El pasado lunes por la noche, se registró un accidente en la colonia Las Américas en León, quedando un motociclista herido de gravedad y otra persona huyó del lugar.

Fue alrededor de las 8:10 de la noche, cuando se reportó que habían atropellado a un motociclista en el cruce de la Avenida Central y el bulevar Juan José Torres Landa.

Los motociclistas huían después de haber robado un bolso

Por lo que testigos llamaron al número de emergencias 911 para que atendieran al motociclista herido, quien quedó tirado en la vialidad.

Al llegar las autoridades y de acuerdo a primeros reportes, el motociclista atropellado, presuntamente acababa de asaltar a una mujer a quien le robó su bolso.

N+

Además iba con otra persona quien conducía la motocicleta, pero al momento del accidente huyó del lugar, por lo que se desconoce si presentaba lesiones tras el impacto.

Testigos indicaron que el auto los alcanzó y presuntamente aceleró y embistió a la moto para después retirarse, dejando tirados a los tripulantes de la moto.

Uno de los presuntos asaltantes es buscado por la policía

Sin embargo, uno de ellos se levantó y se fue del lugar con el bolso presuntamente robado, por lo que autoridades están buscando al cómplice. Tras el suceso, se recuperó un fragmente de facia color guinda y se aseguró la motocicleta para trasladarla a una pensión municipal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Martes 14 de Julio del 2026

Mientras la víctima ratificó el robo y las autoridades continúan con las investigaciones para localizar al segundo implicado y al conductor que huyó.