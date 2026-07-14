Presunto Asaltante Pierde una Pierna al ser Atropellado Cuando Huía en Guanajuato; Esto se Sabe

Un presunto asaltante fue atropellado cuando aparentemente huía tras robarle el bolso a una mujer en la colonia Las Américas en León, quedando con lesiones de gravedad.

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En León, un presunto asaltante pierde una pierna al ser atropellado tras robar un bolso. El cómplice sigue prófugo. ¿Cómo ocurrió este dramático incidente?

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