Incendio en Tarimera en Apodaca, Nuevo León; Hay 8 Carros Quemados

Una tarimera se incendió en Apodaca luego de que el fuego, presuntamente originado en un terreno con hierba seca, se propagara al predio.

Incendio consume tarimera y ocho vehículos en ApodacaFoto: N+

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Un incendio de gran magnitud arrasa con una tarimera y ocho vehículos en Apodaca. Las autoridades investigan el origen del fuego. Conoce los detalles de este suceso.

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