Incendio en Tarimera en Apodaca, Nuevo León; Hay 8 Carros Quemados Una tarimera se incendió en Apodaca luego de que el fuego, presuntamente originado en un terreno con hierba seca, se propagara al predio. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Un incendio de gran magnitud arrasa con una tarimera y ocho vehículos en Apodaca. Las autoridades investigan el origen del fuego. Conoce los detalles de este suceso. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 14 jul 2026 | 08:22 CST Actualizado hace 4 horas

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Un incendio de gran magnitud registrado en una tarimera provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio la madrugada de este martes 14 de julio en el municipio de Apodaca. El incendio, que consumió madera y al menos ocho vehículos, ocurrió sobre la avenida 1 de Mayo y el bulevar Humberto Ramos Lozano, donde una enorme columna de humo fue visible desde distintos puntos de la zona metropolitana. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerte Incendio en Tarimera Deja 8 Vehículos Quemados en Apodaca, Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado en un terreno baldío cubierto de hierba seca. Las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones del lugar y alcanzaron el predio donde se almacenaban tarimas de madera, lo que favoreció que el incendio aumentará de intensidad en cuestión de minutos.

Tras recibir el reporte de emergencia, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca y Bomberos del Estado, quienes coordinaron las labores para controlar y sofocar el incendio.

Los rescatistas trabajaron durante varios minutos para evitar que el fuego continuará extendiéndose hacia predios cercanos o representara un riesgo para casas, negocios y automovilistas que transitaban por la zona. Durante las maniobras fue necesario acordonar parte del área para permitir el ingreso de las unidades de emergencia y facilitar las labores de los cuerpos de rescate.

Ocho vehículos fueron consumidos por el fuego

Además de las tarimas de madera almacenadas en el predio, el incendio alcanzó alrededor de ocho vehículos que se encontraban en el lugar, los cuales resultaron completamente calcinados debido a la intensidad de las llamas.

Las autoridades informaron que, pese a los daños materiales ocasionados por el siniestro, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que únicamente se contabilizaron pérdidas materiales.

Aunque de manera preliminar se presume que el incendio inició por la quema de hierba seca en un terreno baldío, serán las autoridades correspondientes quienes determinen oficialmente el origen del siniestro una vez concluyan las investigaciones.

Las autoridades continuarán con la evaluación de los daños registrados en el lugar para determinar las afectaciones totales ocasionadas por el incendio.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+