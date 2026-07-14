Investigan Hallazgo de Presunto Feto en la Colonia Sarabia en Monterrey

Autoridades investigan el hallazgo de unos restos con apariencia de feto en la colonia Sarabia, en Monterrey.

Autoridades investigan restos localizados en la colonia SarabiaFoto: N+

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Impactante hallazgo en Monterrey: autoridades investigan restos que podrían ser un feto en la colonia Sarabia. La Fiscalía sigue las pistas para esclarecer el caso.

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