Investigan Hallazgo de Presunto Feto en la Colonia Sarabia en Monterrey

Un fuerte despliegue de autoridades se registró la noche del lunes 13 de junio en la colonia Sarabia, en Monterrey, luego del hallazgo de un supuesto feto abandonado en la vía pública. El hecho movilizó a elementos de la Policía de Monterrey y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las investigaciones para determinar la naturaleza de los restos localizados.

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El reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras observar un objeto con características similares a un feto sobre la calle. La movilización ocurrió en el cruce de las calles Aquiles Serdán y Juan Méndez, muy cerca del centro de la ciudad de Monterrey

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Regia confirmaron el hallazgo de unos restos de aproximadamente 15 centímetros de longitud, los cuales presentaban características que hacían presumir que podrían corresponder a un feto. Ante esta situación, los oficiales procedieron a resguardar el área para evitar la alteración de posibles indicios.

Posteriormente solicitaron la intervención de agentes de la Fiscalía General de Justicia, así como de especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de los restos para su análisis.

Investigación determinará el origen de los restos

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los restos correspondan a un ser humano. Será mediante los estudios forenses y periciales que se establecerá si efectivamente se trata de un feto humano o si pertenecen a algún animal.

Los peritos trasladaron los restos a las instalaciones correspondientes, donde se llevarán a cabo las pruebas científicas necesarias para determinar su origen y obtener mayores elementos que permitan esclarecer el caso.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y señaló que será una vez concluidos los análisis cuando se informe oficialmente sobre la identidad de los restos y, en caso de confirmarse que son humanos, se determinarán las circunstancias en las que fueron abandonados. La zona donde ocurrió el hallazgo permaneció bajo resguardo de autoridades.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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