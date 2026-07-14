¿Popocatépetl Expulsó Lava Hoy? Video del Momento Exacto de Explosiones del Volcán

Aquí puedes ver el video del momento exacto de la explosión de hoy en el volcán Popocatépetl

Volcán PopocatépetlVolcán Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Popocatépetl sigue activo: video muestra la explosión de esta madrugada. Conoce los detalles sobre la dispersión de ceniza y el estado del semáforo volcánico.

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