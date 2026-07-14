¿Popocatépetl Expulsó Lava Hoy? Video del Momento Exacto de Explosiones del Volcán

El Popocatépetl se mantiene activo y en las últimas horas ha registrado algunas explosiones; aquí puedes ver el video del momento exacto en que el volcán lanzó material incandescente hoy, 14 de julio de 2026.

¿Qué está pasando en el Popocatépetl?

En las últimas horas, el volcán Popocatépetl ha registrado una serie de explosiones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el 13 de julio de 2026 se registraron 150 exhalaciones de baja intensidad y una explosión moderada.

A continuación, te compartimos el video de las explosiones del 13 de julio de 2026.

Explosión del Popocatépetl hoy

La madrugada de este martes, 14 de julio de 2026, el Popocatépetl registró una explosión que fue captada por cámaras de video.

Otro de los videos, publicado en las redes sociales de SASSLA, la plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos de México, fue grabado desde el municipio de San Matías Tlalancaleca, en Puebla, y se observa el momento de la explosión de hoy, a las 04:44 horas de este martes.

🌋📹 Momento exacto de la #explosión vulcaniana del #Popocatépetl [04:44 hrs] desde la webcam de San Matías Tlalancaleca, #Puebla.



Clip a velocidad de reproducción x4.



Recurso proporcionado por:

.: Diego Vázquez G. [https://t.co/MVI35ggbEf]#SASSLA pic.twitter.com/0z1n7MiMHt — SASSLA (@SasslaMx) July 14, 2026

La mañana de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) descartó que haya emisión de ceniza volcánica hacia la Ciudad de México y precisó que se dispersaría hacia el suroeste, en Estado de México, sin riesgo para la CDMX.

En tanto, el Cenapred indicó que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2.

RMT