Bajan Homicidios en México: Junio 2026 Reporta 48% Menos Asesinatos que Septiembre 2024

En junio de 2026, hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, destaca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Homicidio en México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoHomicidio en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una caída del 48% en homicidios en junio 2026. ¿Qué significa esto para la seguridad en México? Infórmate aquí.

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