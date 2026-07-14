Bajan Homicidios en México: Junio 2026 Reporta 48% Menos Asesinatos que Septiembre 2024

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, hoy, 14 de julio de 2026; la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el delito de homicidio doloso bajó 48% en junio de 2026, respecto a septiembre de 2024.

En la conferencia mañanera de este martes, la mandataria dijo que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidio doloso es del 48%, “eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad”.

“Más allá del número, representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026, frente a septiembre de 2024”, afirmó la mandataria, quien agregó que los delitos de alto impacto también tienen una reducción significativa.

García Harfuch destaca reducción sostenida de violencia

En su turno, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mencionó que en los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad “se refleja en una reducción sostenida de la violencia”.

El secretario García Harfuch destacó el decomiso de droga, la detención de objetivos prioritarios y las principales acciones contra la inseguridad, en México, como el aseguramiento de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, que derivó en la detención de 11 personas.

Otro de los casos que mencionó el funcionario fue la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, en Veracruz, por el que han sido detenidas 8 personas, entre ellas, 4 elementos de la Policía Municipal; Luis Arturo ‘N’, alias Delta 11, identificado como presunto responsable del asesinato; y Javier ‘N’, Delta 1.

“En el Gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión, mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal”, afirmó García Harfuch.

Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

García Harfuch enlistó los siguientes resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026:

59,582 personas detenidas.

498.98 toneladas de droga aseguradas, entre ellas 2,363 kilogramos y 5 millones de pastillas de fentanilo.

31,366 armas de fuego decomisadas.

2,627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración desmanteladas, para la elaboración de metanfetaminas.

“Estas acciones evitan que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representan una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales”, subrayó García Harfuch.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

En cuanto a los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch dijo que del 6 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, han sido detenidas 1,674 personas por este delito.

Plan Kukulkán

El secretario Omar García Harfuch también habló del Plan Kukulkán, que permitió garantizar la seguridad en el Mundial 2026, con la participación de 20 dependencias federales en las ciudades sede de la Copa del Mundo.

“Nuestro país volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial con profesionalismo, hospitalidad y una estrecha coordinación entre los 3 órdenes de Gobierno”, recalcó el funcionario.

Informe de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el Informe de Incidencia Delictiva, en México, con los siguientes resultados, al cierre del 30 de junio de 2026:

El delito de homicidio doloso bajó 48% en junio de 2026, respecto a septiembre de 2024, cuando se registró un promedio diario de 86.9.

En junio de 2026, se registró un promedio diario de 45.4 en homicidio doloso, es decir, 41 asesinatos menos.

Junio de 2026 es el mes de junio más bajo en el delito de homicidio doloso desde 2015.

En el primer semestre de 2026, el promedio de homicidio doloso fue de 49.7, el registro más bajo desde 2016.

Ocho estados concentran el 54% del total de los homicidios dolosos en el país y son:

Guanajuato.

Baja California.

Chihuahua.

Sinaloa.

Estado de México.

Guerrero.

Morelos.

Veracruz.

Delitos de alto impacto

Los delitos de alto impacto bajaron 32% en junio de 2026, respecto a septiembre de 2024.

Entre 2018 y 2026, los delitos de alto impacto han bajado 53%, es decir, disminuyeron de 969.4 a 452.7, en promedio diario.

El robo de vehículo con violencia cayó 47%, de septiembre de 2024 a junio de 2026.

Robo a transportista con violencia bajó 65%, de 2018 a 2026, de forma preliminar.

Robo a transeúnte con violencia disminuyó, de forma preliminar, 54%, de 2018 a 2026.

Robo a negocio con violencia cayó, de forma preliminar, 58%, de 2018 a 2026.

Feminicidio bajó 10.7%, en el primer semestre de 2026, respecto al mismo periodo, pero de 2025.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT