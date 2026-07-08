Golpe al Narco en Cancún: Decomisan en Aeropuerto Cargamento de Ketamina Procedente de Colombia

El clorhidrato de ketamina estaba oculto en equipaje y fue asegurado en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo

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