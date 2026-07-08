Golpe al Narco en Cancún: Decomisan en Aeropuerto Cargamento de Ketamina Procedente de Colombia

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 8 de julio de 2026, que en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, autoridades decomisaron varios kilos de clorhidrato de ketamina, procedente de Colombia.

De acuerdo con el informe, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), identificaron equipaje procedente de Bogotá, Colombia, que ocultaba 2.66 kilogramos de clorhidrato de ketamina, en un doble fondo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que “el equipaje fue identificado mediante los mecanismos institucionales de análisis de riesgo, por lo que se realizó una revisión especializada”.

Como parte de los controles de vigilancia e inspección en los puntos de ingreso al país, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, personal de @AduanasMx, en coordinación con @Defensamx1, identificó un equipaje procedente de Bogotá, Colombia, que ocultaba en un doble fondo 2.66… pic.twitter.com/icRAjK15o5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 8, 2026

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