EUA Acusa a "Carlitos Rugrats", Líder de Facción del Cártel de Sinaloa, de Narcoterrorismo

Carlos Alberto Páez Pereda es identificado como el presunto líder de "Los Rugrats", una organización armada que opera bajo las órdenes de la familia Zambada

Carlitos Rugrats es un supuesto lugarteniente de alto rango del Cártel de Sinaloa. Foto: Gobierno de EUACarlitos Rugrats es un supuesto lugarteniente de alto rango del Cártel de Sinaloa. Foto: Gobierno de EUA
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