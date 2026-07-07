EUA Acusa a "Carlitos Rugrats", Líder de Facción del Cártel de Sinaloa, de Narcoterrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una acusación formal contra Carlos Alberto Páez Pereda, alias "Carlitos" o "Carlitos Rugrats", señalado como un presunto lugarteniente de alto nivel del Cártel de Sinaloa y líder de una violenta célula conocida como "Los Rugrats".

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Páez Pereda enfrenta cargos por narcoterrorismo; proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera; dirigir una empresa criminal continua; conspiración internacional para distribuir sustancias controladas; conspiración para distribuir sustancias controladas; conspiración para importar sustancias controladas; y conspiración para cometer lavado de dinero.

¿Quién es "Carlitos Rugrats"?

Según la acusación y la ficha de búsqueda del FBI, Carlos Alberto Páez Pereda es identificado como el presunto líder de "Los Rugrats", una organización armada que opera bajo el amparo de la familia Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización es responsable de producir y traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, además de mantener el control de diversas operaciones criminales mediante el uso de la violencia.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of… pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

Lo vinculan con la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

La investigación también ubica a "Carlitos Rugrats" como uno de los operadores involucrados en la disputa que mantienen las facciones de "Los Mayos" y "Los Chapitos", conflicto que se intensificó tras la captura y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el presunto líder criminal habría traficado durante la última década decenas de toneladas de drogas hacia Estados Unidos, obteniendo cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.

FBI mantiene activa la búsqueda de Carlos Alberto Páez Pereda

El FBI mantiene vigente la ficha de búsqueda de Carlos Alberto Páez Pereda, de 30 años, originario de Sinaloa, al considerarlo uno de los principales objetivos por su presunta participación en operaciones de narcotráfico y violencia relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Con esta acusación, el gobierno estadounidense refuerza su estrategia para perseguir penalmente a integrantes de organizaciones criminales que, además del tráfico de drogas, son señaladas de emplear tácticas consideradas como actos de terrorismo para mantener el control de sus operaciones.

AMP