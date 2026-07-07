¿Quién Es la Esposa de ‘El Mayo’ Zambada? Así Conoció el Narco a Rosario Niebla

Aquí te decimos quién es Rosario Niebla, la primera esposa de Ismael 'El Mayo' Zambada

Audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.Audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Foto: Reuters | Archivo

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Descubre la historia de Rosario Niebla, la primera esposa de 'El Mayo' Zambada, quien aceptó cadena perpetua en Estados Unidos. ¿Cómo se conocieron? Te contamos los detalles.

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