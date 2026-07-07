¿Quién Es la Esposa de ‘El Mayo’ Zambada? Así Conoció el Narco a Rosario Niebla

El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada aceptó cadena perpetua en Estados Unidos y muy pronto, el juez que lleva su caso determinará cuál es la condena definitiva; mientras tanto, te contamos quién es Rosario Niebla, la esposa del cofundador del Cártel de Sinaloa y cómo la conoció.

¿En qué va el caso de El Mayo Zambada?

El 6 de julio de 2026, la defensa de El Mayo Zambada presentó una carta en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, dirigida al juez Brian Cogan, en el que se indica que el narcotraficante acepta la condena de cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos.

Además, en la carta, Zambada pide no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud, durante el cumplimiento de la condena.

Será el 20 de julio de 2026 cuando el juez decida la condena definitiva contra El Mayo Zambada.

Este martes, el Gobierno de México informó que hay contradicciones por la presunta participación del FBI en la detención de El Mayo Zambada, en julio de 2024, en Estados Unidos, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá al Buró Federal de Investigaciones información al respecto.

¿Cómo conoció El Mayo Zambada a su esposa?

La carta que la defensa presentó al juez Brian Cogan detalla los antecedentes de El Mayo Zambada con información relevante de varios aspectos de la vida del narcotraficante, entre ellos, su relación con Rosario Niebla, su primera esposa.

El texto menciona que Ismael Zambada nació el 30 de enero de 1950, en el seno de una familia de agricultores en una comunidad de Sinaloa, y que fue el segundo de 7 hijos.

De acuerdo con la carta, el padre de El Mayo Zambada murió cuando él tenía 12 años de edad, por cáncer cerebral.

A los 15 años, Ismael Zambada empezó a trabajar con uno de sus tíos, hermano de su padre, en una carnicería, donde colaboraba como conductor y repartidor; además, continuaba sembrando maíz y cuidaba el ganado de una granja familiar.

Durante su trabajo como repartidor de carne, Ismael Zambada conoció a quien se convertiría en su esposa: Rosario Niebla.

A los 19 años, Zambada se inició en el narcotráfico por su relación con un amigo, quien lo adentró en el cultivo de marihuana, entre los sembradíos de maíz.

Zambada continúo sembrando maíz y criando ganado y, posteriormente, plantó más marihuana, actividad que lo llevó a conocer a personas involucradas en el tráfico de marihuana y opio.

Con los años, Zambada se convirtió en una de las figuras dominantes del narcotráfico, primero en Sinaloa y luego en todo México

¿Quién es Rosario Niebla?

De acuerdo con la carta, Ismael Zambada conoció a Rosario Niebla cuando era empleado de la carnicería de su tío, mientras que ella trabajaba en una refinería de azúcar.

En 1968, Ismael Zambada y Rosario Niebla se casaron y formaron una familia, cuando él tenía 18 años de edad.

Rosario Niebla se convirtió en la primera esposa de Ismael Zambada y durante su matrimonio tuvieron 5 hijos. La relación duró 20 años.

Posteriormente, Zambada tuvo otras relaciones y en total tiene 16 hijos, de entre 6 y 55 años de edad, con quienes hizo lo posible por estar en contacto.

RMT