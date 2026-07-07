¿Qué Pasó en Colombia Hoy? Suspenden Proceso de Transición Presidencial

El gobierno de Gustavo Pedro y el presiente electo, Abelardo de la Espriella, anuncian suspensión del proceso de transición

Ministro de Hacienda y coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, Germán Ávila (i), durante una declaración televisada. Foto: EFEMinistro de Hacienda y coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, Germán Ávila (i), durante una declaración televisada. Foto: EFE

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Tensión política en Colombia: El gobierno de Petro y el presidente electo De la Espriella detienen la transición por declaraciones polémicas. ¿Cómo afectará esto la estabilidad política?

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