¿Qué Pasó en Colombia Hoy? Suspenden Proceso de Transición Presidencial

Este martes 7 de julio de 2926, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la suspensión del proceso de transición con la administración saliente de Gustavo Petro.

Lo anterior, supuestamente, por nuevos comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio.

"Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", dijo De la Espriella en su cuenta de X.

Suspensión de mesas de transición

Cabe señalar que también el Gobierno de Petro anunció la suspensión de las mesas conjuntas de transición con la futura administración de Abelardo de la Espriella, al considerar que ya no existen "condiciones mínimas de respeto institucional" para continuar el proceso de traspaso de poder.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador de la comisión de transición del Gobierno saliente.

El funcionario atribuyó la decisión a recientes declaraciones de integrantes del equipo del presidente electo, en particular de Carlos Alonso Lucio, a quien acusó de convertir el proceso en una plataforma de confrontación política.

"El Comité Nacional de Empalme (traspaso de poder) del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco".

Así lo afirmó Ávila al leer una declaración oficial, poco después de que De la Espriella ordenara la suspensión del proceso por la insistencia de Petro en no reconocerlo como presidente electo.

¿Cuánto durará la suspensión?

De acuerdo con Ávila, la decisión se mantendrá hasta que "cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso" y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar una transición "técnica, seria y respetuosa de la Constitución y la ley".

Por otra parte, el ministro dio a conocer que el Gobierno presentó una denuncia penal contra Lucio por considerar que sus declaraciones afectan "la honra y el buen nombre" del presidente Petro y de su equipo de gobierno.

También comentó que se solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación a las sesiones de transición y destacó que la Contraloría General también puede ejercer labores de vigilancia durante el proceso.

Entrega de informes

Según el funcionario, a pesar de la suspensión de las reuniones conjuntas, cada ministerio y departamento administrativo continuará entregando los informes de gestión previstos por la ley.

Con información de EFE.

SPB