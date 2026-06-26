Sheinbaum Responde a Colombia sobre Combate a Cárteles: "Cada Quien se Encargue de Su Parte”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió hoy, 26 de junio de 2026, a los dichos de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, sobre los cárteles mexicanos, luego de que el político dijo que los grupos criminales son objetivo militar.

En la conferencia mañanera de este viernes, 26 de junio de 2026, la mandataria afirmó que hay colaboración y cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo, no solo ahora con el presidente Gustavo Petro.

Sheinbaum Pardo destacó que “hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración”.

La mandataria dijo que en combate a las drogas, cada país debe encargarse de su parte: “Colombia que se encargue de su parte, nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo”.

Señaló que más bien “debería plantearse colaboración y cooperación” y “que atiendan los asuntos allá”.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente electo de Colombia, luego de las elecciones celebradas el domingo, 21 de junio de 2026.

El ultraderechista De la Espriella derrotó en las urnas al izquierdista Iván Cepeda, con el 49.66% de los votos, contra 48.70% de su rival.

Abelardo de la Espriella tiene 47 años de edad y de profesión es abogado.

Es seguidor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y donante del Partido Republicano.

Hizo su fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, o David Murcia Guzmán, vinculado con la mayor estafa piramidal de Colombia.

En julio de 2025, fundó su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Gustavo Petro y de su sucesor, el senador Iván Cepeda.

El ahora presidente electo de Colombia asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT