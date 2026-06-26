Sheinbaum Responde a Colombia sobre Combate a Cárteles: "Cada Quien se Encargue de Su Parte”

La presidenta de México destaca que hay colaboración y cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 26 de junio 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 26 de junio 2026. Foto: Presidencia

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Sheinbaum responde a Colombia: 'Cada quien se encargue de su parte'. Destaca colaboración militar con Colombia. Esto dijo en la conferencia mañanera de hoy

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