Onda Tropical 12 Entra a México Este Día y Causará Lluvias Muy Fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical 11 dejará de afectar a México hoy, 26 de junio de 2026, pero en los siguientes días varios estados tendrán lluvias ahora por la onda tropical número 12.

Aquí te decimos qué día entrará dicho fenómeno meteorológico al país y dónde provocará lluvias muy fuertes, para que tomes medidas preventivas y evites afectaciones.

¿Qué es una onda tropical?

De acuerdo con información de la Conagua, una onda tropical es un canal de baja presión y ondulación de la corriente de los vientos alisios del Este, que se desplaza hacia el Oeste, y que produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

¿Cuándo entra la onda tropical 12?

Según el pronóstico ampliado del SMN, este sistema comenzó a aproximarse desde ayer a las costas de Quintana Roo.

Sin embargo, será a partir de mañana sábado cuando la onda tropical 12 comience a desplazarse sobre el sureste, sur y occidente mexicano.

Junto con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmosfera sobre el centro de México, canales de baja presión y divergencia, originará lluvias y chubascos en la mayor parte de territorio mexicano.

Habrá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas durante el sábado.

Así como lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, durante domingo y lunes.

Además, el Meteorológico Nacional advirtió que en el transcurso del domingo una nueva onda tropical, la número 12, se aproximará al sureste mexicano.

Lluvias el fin de semana en México

Ante la circulación de los diversos fenómenos meteorológicos, este es el pronóstico de lluvia el fin de semana.

Sábado 27 de junio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte, noreste y este) y Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Zacatecas (sur), Jalisco (norte y noroeste), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (este), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (oeste y sureste), Querétaro (norte y sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México y Puebla (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Domingo 28 de junio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sureste) y Oaxaca (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y este), Michoacán (centro y norte) y Guanajuato (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Zacatecas (suroeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y este), Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte y sur), Hidalgo (suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Tlaxcala, Estado de México (centro y oeste) y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco y Campeche.

SPB