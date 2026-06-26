Onda Tropical 12 Entra a México Este Día y Causará Lluvias Muy Fuertes

Aquí te informamos cuáles serán los efectos de la nueva onda tropical 12 en México

Lluvias en Guerrero por onda tropical en julio de 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias en Guerrero por onda tropical en julio de 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención México: la onda tropical 12 provocará lluvias fuertes en varias regiones. Conoce los detalles y toma precauciones para evitar sorpresas.

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