Katia Itzel García “Hizo Un Esfuerzo Extraordinario”, Destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó hoy, 26 de junio de 2026, el “esfuerzo extraordinario” que ha hecho la árbitra mexicana Katia Itzel García a lo largo de su trayectoria.

En su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional indicó que se trata de un esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de que las mujeres pueden ser lo que quieran ser.

Ayer, Katia Itzel debutó como árbitra central en el Mundial 2026, al dirigir en el encuentro Túnez vs Países Bajos, en el cual también estuvo la mexicana Sandra Elizabeth Ramírez como asistente.

“Imagínense lo que le costó a Katia; de por sí un buen árbitro, para llegar a un partido del Mundial, requiere muchos exámenes y pasar distintos filtros, ahora imagínese para una mujer ser árbitra de un partido de hombres del Mundial”, señaló.

“Es un esfuerzo extraordinario de Katia y de la auxiliar, Sandra, porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad; y habla del esfuerzo personal pero también de la reivindicación de las mujeres, que podamos ser lo que queramos ser”, añadió Sheinbaum Pardo.

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Así se enteró que estaría en Mundial 2026

Previo a su debut como árbitra central en el Mundial 2026, Katia Itzel estuvo en entrevista exclusiva para N+, en la que contó cómo se enteró que iba a participar en la justa deportiva; “el corazón se volvió loco”, dijo.

Narró que un día que fue a entrenar, le empezaron a llegar muchas notificaciones, por lo que pensó que algo había sucedido, y su corazón empezó a latir muy rápido porque no sabía si era algo positivo o qué había pasado.

Entonces abrió el chat que tiene con Karen Díaz y Sandra Ramírez y vio el mensaje de que estaban en la lista.

“La verdad es que el corazón se volvió loco, me puse muy contenta y lo primero que hice fue avisarle a mi familia”, relató.

Amor por el futbol y el arbitraje

La mexicana también habló sobre su amor por el futbol y el arbitraje. Expuso que “fue complicado, pero al final es una profesión que te enamora, que te atrapa, porque tienes muchas cosas muy bonitas: conoces gente, conoces muchos lugares y aparte, estar dentro de la cancha es un reto impresionante”.

En la entrevista con Danielle Dithurbide, la árbitra destacó que en su trabajo dentro de la cancha tiene que “ver jugadas en milésimas de segundos”, y eso es un reto que le gusta mucho.

Sobre el inicio de su pasión por el futbol y el encuentro con este deporte, Katia expuso que su familia realizaba una “cascarita” después del recalentado de fin de año.

Tras comenzar su trayectoria, debutó a los 24 años de edad y la árbitra mexicana Verónica Brito le brindó el apoyo que necesitaba para impulsar su carrera.

SPB