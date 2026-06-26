Katia Itzel García “Hizo Un Esfuerzo Extraordinario”, Destaca Sheinbaum

La presidenta de México señala que “es difícil llegar a ese nivel de competitividad”; destaca la labor de Katia Itzel García y Sandra Ramírez

Árbitra mexicana Katia Itzel García durante el partido Túnez vs Países Bajos el 25 de junio 2026. Foto: ReutersÁrbitra mexicana Katia Itzel García durante el partido Túnez vs Países Bajos el 25 de junio 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Katia Itzel García hace historia en el Mundial 2026 como árbitra central. Claudia Sheinbaum destaca su esfuerzo extraordinario y la reivindicación de las mujeres en el deporte. Descubre más sobre su trayectoria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+