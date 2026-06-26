Del Hexápodo al Humanoide: Así Crean Robots con IA Estudiantes de Tijuana

Alumnos del CBTIS 290 desarrollan proyectos de robótica enfocados en la industria, la investigación y la automatización

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Desde el CBTIS 290, alumnos desarrollan robots como el hexápodo Explorer y el humanoide Atom. Innovación en robótica que impulsa la industria y la investigación. Conoce más sobre sus proyectos.

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