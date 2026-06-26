Del Hexápodo al Humanoide: Así Crean Robots con IA Estudiantes de Tijuana

Estudiantes del CBTIS No. 290, ubicado en el fraccionamiento Natura de Tijuana, desarrollan robots con inteligencia artificial como parte de su formación académica. Entre sus proyectos destacan un robot hexápodo diseñado para explorar terrenos complejos y un humanoide enfocado en tareas industriales y comerciales.

Uno de los proyectos desarrollados por los alumnos es el robot Hexápodo “Explorer”, equipado con seis patas y 18 grados de libertad, lo que le permite desplazarse sobre superficies irregulares, pendientes y escalones.

Gracias a estas características, el prototipo está diseñado para apoyar labores de investigación, inspección y exploración en distintos entornos.

Programación, la base de la Inteligencia Artificial

Los estudiantes explicaron que la carrera les permite adquirir conocimientos en programación tanto en español como en inglés, además de desarrollar habilidades de razonamiento lógico para resolver problemas.

Señalaron que la práctica constante y el seguimiento de las instrucciones de los docentes son fundamentales para diseñar y programar cada uno de los proyectos tecnológicos.

Otro de los proyectos creados por los alumnos es Atom, un robot humanoide orientado a realizar tareas repetitivas en sectores industriales y comerciales.

Entre las funciones para las que ha sido diseñado se encuentran actividades en líneas de producción, cafeterías y sistemas automatizados para la dispensación de medicamentos.

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Robótica con Aplicaciones Reales

Además de estos proyectos, los estudiantes trabajan con sistemas de visión artificial que permiten a los robots identificar colores y formas para trasladar objetos de un punto a otro.

Los alumnos coincidieron en que la creciente incorporación de estas tecnologías en la industria representa una oportunidad para desarrollarse profesionalmente en un campo con alta demanda laboral.

El CBTIS No. 290 ofrece la carrera técnica en Inteligencia Artificial, donde los estudiantes combinan conocimientos de programación, automatización y robótica para desarrollar soluciones tecnológicas con aplicaciones en distintos sectores.

Información Atenas Gomez

APG