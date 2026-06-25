Detienen a Presunto Responsable de Carambola que Dejó 30 Lesionados en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención del presunto responsable del choque múltiple registrado la mañana de este jueves sobre el Libramiento Rosas Magallón, en Tijuana, donde 36 vehículos se vieron involucrados y 30 personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con la SSPCM, el operador del camión de carga, identificado como Carlos Daniel “N”, fue asegurado por elementos de la Policía Municipal una vez concluida la atención inicial de la emergencia.

El hombre quedó a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y cuerpos de rescate atendieron de manera inmediata el incidente para brindar atención médica a los afectados.

Durante las maniobras, seis personas que permanecían atrapadas al interior de los vehículos fueron liberadas utilizando equipo especializado. Las autoridades precisaron que ninguna de ellas se encontraba prensada.

Reportan 30 personas lesionadas

Como resultado preliminar del accidente, las autoridades reportaron 30 personas lesionadas.

De ellas, 22 presentaron lesiones de consideración moderada y ocho sufrieron heridas leves. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

Para facilitar las labores de rescate y el retiro de las unidades involucradas, la SSPCM implementó un operativo especial de control vial sobre el Libramiento Rosas Magallón.

Las maniobras concluyeron poco antes del mediodía, una vez que fue restablecida la circulación y finalizadas las acciones de atención a la emergencia.

La dependencia agradeció a la ciudadanía por atender el llamado de evitar la zona, lo que permitió agilizar el trabajo de los cuerpos de emergencia y reducir riesgos durante la atención del accidente.

APG