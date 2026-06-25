Detienen a Presunto Responsable de Carambola que Dejó 30 Lesionados en Tijuana

El operador del camión de carga fue puesto a disposición de la autoridad investigadora tras el accidente

Aseguran al Conductor del Tráiler Tras Choque Múltiple en TijuanaFoto: SSPCM

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Accidente en el Libramiento Rosas Magallón involucra 36 vehículos y deja 30 heridos. El operador del camión está bajo investigación. Infórmate sobre el operativo vial.

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