Colapso de Talud Afecta 10 Viviendas en Tijuana; Tres Mascotas Perdieron la Vida

Cinco casas fueron catalogadas con alto riesgo tras el derrumbe registrado durante la madrugada

Colapso de Talud Afecta 10 Viviendas en TijuanaFoto: N+

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Deslizamiento en Tijuana deja 10 casas dañadas y 3 mascotas perdidas. Protección Civil evalúa riesgos y habilita albergue para afectados. Conoce más sobre esta emergencia.

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