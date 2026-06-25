Colapso de Talud Afecta 10 Viviendas en Tijuana; Tres Mascotas Perdieron la Vida

Un deslizamiento de un talud registrado durante la madrugada de este jueves provocó daños en al menos 10 viviendas del fraccionamiento Paseos del Vergel, en Tijuana, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3:00 de la mañana vecinos de la privada Mango escucharon un fuerte estruendo detrás de sus viviendas.

Al salir para verificar lo ocurrido, observaron que parte del talud había colapsado, ocasionando afectaciones en varias casas del fraccionamiento.

Personal de Protección Civil Municipal realizó una inspección en la zona y determinó que cinco viviendas fueran colocadas con engomado rojo, al representar un riesgo para sus habitantes.

Otras cinco casas recibieron engomado amarillo, por lo que permanecerán bajo evaluación mientras continúan los estudios de seguridad.

Reportan mascotas atrapadas

Habitantes del fraccionamiento informaron que al menos tres mascotas podrían haber quedado atrapadas entre la tierra y los escombros tras el deslizamiento.

Las autoridades mantienen las labores de revisión para descartar mayores riesgos y atender cualquier situación derivada del incidente.

Habilitarán albergue para las familias afectadas

Las autoridades informaron a los residentes que será habilitado un albergue temporal para las familias que requieran abandonar sus viviendas debido a las condiciones de riesgo.

Mientras tanto, elementos de emergencia permanecen en el lugar monitoreando la estabilidad del terreno y brindando apoyo a las personas afectadas.

Información Carolina Vazquez

APG