Controlan Cinco Incendios Forestales Registrados en Ensenada Durante el Fin de Semana

La Dirección de Bomberos de Ensenada informó que durante el fin de semana fueron atendidos cinco incendios forestales en diferentes zonas del municipio, los cuales hasta este lunes se encuentran controlados.

De acuerdo con la dependencia, los siniestros ocurrieron en Valle Dorado, Santa Catarina, La Misión, Valle de Guadalupe y en la Carretera Escénica.

Las corporaciones de emergencia desplegaron brigadas terrestres para evitar la propagación del fuego y proteger las áreas cercanas.

Las autoridades destacaron que los incendios de mayor relevancia fueron los registrados en Valle de Guadalupe y en la Carretera Escénica, debido a las condiciones del terreno y la necesidad de utilizar apoyo aéreo para su combate.

Las descargas de agua realizadas desde el aire permitieron reforzar las labores que se desarrollaban desde tierra.

Fuego consumió cinco hectáreas en la carretera escénica

Uno de los incendios más significativos ocurrió a la altura del kilómetro 79 de la Carretera Escénica, donde resultaron afectadas aproximadamente cinco hectáreas de matorral costero.

Asimismo, el siniestro registrado en el kilómetro 88 de la carretera Ensenada-Tecate requirió trabajos intensivos para lograr su control.

Mantienen vigilancia para evitar reactivaciones

Aunque los cinco incendios se encuentran controlados, las autoridades mantienen vigilancia en las zonas afectadas para prevenir posibles reactivaciones.

La Dirección de Bomberos reiteró el llamado a la población para reportar oportunamente cualquier conato de incendio y evitar actividades que puedan generar fuego en áreas naturales.

Información Patricia Lafarga

APG