Controlan Cinco Incendios Forestales Registrados en Ensenada Durante el Fin de Semana

Bomberos lograron controlar los siniestros tras varios días de trabajo en distintos puntos del municipio

Avanza Control de Incendio Forestal en la Carretera Ensenada-TecateFoto: Bomberos de Ensenada

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Cinco incendios forestales en Ensenada han sido controlados. Destacan los esfuerzos en Valle de Guadalupe y Carretera Escénica. Descubre cómo se enfrentaron estos desafíos.

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