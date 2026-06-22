Hallan Ataúd Rústico con Restos Humanos Presuntamente del Siglo Antepasado en San Quintín

El hallazgo ocurrió cuando dos adolescentes buscaban miel en una zona cercana a su domicilio

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En El Rosario de Abajo, dos jóvenes descubren restos humanos en un ataúd expuesto por la erosión. ¿Podría ser una inhumación antigua? Las investigaciones continúan.

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