Hallan Ataúd Rústico con Restos Humanos Presuntamente del Siglo Antepasado en San Quintín

Restos humanos localizados dentro de un ataúd rústico fueron encontrados en la comunidad de El Rosario de Abajo, al sur del municipio de San Quintín. El hallazgo fue realizado por dos adolescentes que exploraban una zona cercana a su vivienda.

De acuerdo con información oficial, dos jóvenes de 13 y 15 años observaron una caja de madera parcialmente expuesta en una pendiente cercana a su domicilio.

Según relataron familiares, del interior salían abejas, por lo que los menores intentaron extraer miel utilizando métodos tradicionales. Sin embargo, al remover tierra alrededor del objeto, descubrieron restos óseos en su interior.

El reporte fue realizado a la línea de emergencias alrededor de las 12:14 horas del domingo 21 de junio. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que la caja contenía restos humanos, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades investigadoras.

Horas más tarde, agentes de la Agencia Estatal de Investigación corroboraron el hallazgo y realizaron las diligencias correspondientes.

Osamenta esta a dentro de un ataúd rústico

De manera preliminar, las autoridades informaron que se trataba de una osamenta completa, aunque no fue posible determinar en el lugar la edad o sexo de la persona.

Asimismo, no se apreciaron indicios visibles de violencia. Las primeras observaciones apuntan a que los restos podrían corresponder a una inhumación antigua.

Habitantes de la comunidad señalaron que años atrás el cerro de la zona fue modificado con maquinaria pesada y posteriormente sufrió derrumbes y erosión ocasionados por las lluvias.

Estas condiciones habrían provocado que parte del ataúd quedara gradualmente al descubierto con el paso del tiempo.

La osamenta fue trasladada por personal del Servicio Médico Forense, que realizará los estudios necesarios para determinar su antigüedad e identidad.

Información Patricia Lafarga

APG