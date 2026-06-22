Detienen a Hombre por Presunto Abuso Contra Mujer y Menor en Restaurante de Tijuana

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana luego de ser señalado como presunto responsable de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad y una mujer adulta en un restaurante ubicado en la colonia Tomás Aquino.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron en el restaurante Mazateño, ubicado sobre la Calzada Tecnológico.

Tras recibir el reporte, los agentes acudieron al establecimiento y se entrevistaron con la persona denunciante, quien indicó que momentos antes un sujeto había realizado tocamientos inapropiados a su hija de 12 años.

Otra víctima identificó al mismo hombre

Mientras los oficiales atendían el reporte, una mujer adulta se acercó para informar que presuntamente había sido víctima de una agresión similar por parte del mismo individuo.

Ante los señalamientos realizados por ambas víctimas, los agentes procedieron a intervenir y asegurar al sospechoso.

El detenido fue identificado como Luis Fernando “N”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias correspondientes.

La SSPCM informó que se brindó acompañamiento a las personas afectadas y orientación sobre los mecanismos de atención disponibles para víctimas de violencia.

APG