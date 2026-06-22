Detienen a Hombre por Presunto Abuso Contra Mujer y Menor en Restaurante de Tijuana

El hombre fue señalado por una menor de 12 años y una mujer adulta por presuntos tocamientos indebidos

Detienen a Hombre por Presunto Abuso Contra Mujer y Menor en TijuanaFoto: SSPCM

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