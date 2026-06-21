Volcadura de Camión de Pasajeros Deja 26 Lesionados en Carretera Libre Tijuana-Tecate

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Ojo de Agua y movilizó a cuerpos de emergencia durante la tarde del domingo

Volcadura de Camión de Pasajeros Deja 26 Lesionados en TijuanaFoto: N+

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Impactante volcadura de camión en la carretera Tijuana-Tecate deja 26 lesionados. Autoridades trabajan para agilizar el tráfico y atender a los heridos. Conoce más sobre este accidente y las recomendaciones para conductores.

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