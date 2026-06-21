Volcadura de Camión de Pasajeros Deja 26 Lesionados en Carretera Libre Tijuana-Tecate

Un camión de pasajeros volcó la tarde de este domingo sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, a la altura de la colonia Ojo de Agua, dejando un saldo preliminar de 26 personas lesionadas y una importante movilización de cuerpos de emergencia.
Del total de lesionados, 20 fueron valorados y atendidos en el lugar sin necesidad de ser trasladados a una unidad médica, mientras que seis personas fueron llevadas a distintos hospitales para recibir atención especializada.
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Guardia Nacional.
Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para brindar auxilio a los pasajeros, asegurar la zona y facilitar las maniobras de atención y traslado de los lesionados.
Accidente generó tráfico en la carretera libre
La volcadura provocó afectaciones a la circulación vehicular sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, donde se registró congestionamiento durante las labores de emergencia.
Autoridades implementaron medidas para agilizar el tránsito y permitir el acceso de las unidades de rescate.
Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente, las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona.
Asimismo, sugirieron considerar rutas alternas para evitar retrasos derivados de las maniobras de atención y retiro de la unidad involucrada.
Información Atenas Gómez
APG