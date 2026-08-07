Internacional

Hallan Más de 50 Cadáveres en Descomposición en Funeraria Dirigida por una Pareja

Los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en “condiciones deplorables”

La policía de Chicago investiga a South Chicago Chapel. Foto: APLa policía de Chicago investiga a South Chicago Chapel. Foto: AP
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