Hallan Más de 50 Cadáveres en Descomposición en Funeraria Dirigida por una Pareja

Autoridades hallaron más de 50 cuerpos almacenados de forma indebida y en descomposición en una funeraria de Chicago, Estados Unidos, dirigida por una pareja que anteriormente operaba un crematorio que también fue clausurado por un manejo inadecuado de restos.

Mientras tanto, funcionarios estatales de Illinois suspendieron la licencia de uno de los directores de la funeraria, alegando que los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en “condiciones deplorables”.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook indicó que autoridades estatales y locales le notificaron que se estaban almacenando cuerpos de manera indebida en South Chicago Chapel, y se envió a investigadores y patólogos forenses. Los restos se encontraban en diversos estados de descomposición, señalaron las autoridades.

“El personal evalúa las condiciones de los restos y busca documentación sobre la identificación de los fallecidos, así como certificados de defunción. Este proceso podría tardar varios días para garantizar una disposición adecuada”, manifestó en un comunicado la oficina del médico forense.

La policía informó el viernes que, en su declaración preliminar sobre el caso, se indicaba de manera incorrecta que funcionarios del departamento de bomberos habían declarado la escena como un incidente de materiales peligrosos.

Fuerte olor llevó al macabro hallazgo

No se han anunciado arrestos, pero la policía de la ciudad indicó que varios detectives investigan el caso. Los vecinos dijeron a medios locales que la zona de la funeraria despedía un olor horrible.

Los registros estatales de empresas muestran que la directora funeraria Johanna Morgan constituyó South Chicago Chapel Inc. en 2022 y que su licencia de directora funeraria fue suspendida temporalmente el miércoles.

El Departamento estatal de Regulación Financiera y Profesional señaló que la suspensión de la licencia se debió a “la determinación de que la práctica continua de la demandada representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos, debido a que la demandada permitió que múltiples fallecidos fueran mantenidos en un área sin refrigeración en condiciones deplorables, incluida una infestación de roedores, lo que provocó la descomposición y una infestación de larvas en los cuerpos”.

¿Quiénes son los dueños de la funeraria?

Los registros estatales de empresas también enumeran a Clark X. Morgan como presidente de la funeraria. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional indicó que revocó la licencia de director funerario de un tal Clark X. Morgan y lo multó con 10 mil dólares en 2024 por ejercer con una licencia vencida y por “conducta no profesional”, que no especificó.

La contralora estatal Susana Mendoza dijo que Johanna y Clark Morgan dirigían un crematorio en Chicago Heights, al sur de Chicago, al que se le revocó la licencia el año pasado después de que las autoridades descubrieran cuerpos almacenados de forma indebida y cientos de restos cremados que nunca habían sido devueltos a sus familias.

Mendoza indicó que muchos de los cuerpos en el crematorio estaban apilados unos sobre otros y no estaban refrigerados.

“Horrorizada. Otra vez”, señaló Mendoza en un comunicado. “El hallazgo de restos en descomposición en espera de ser sepultados esta semana en una funeraria del South Side es desgarrador y una abominación. Son personas —la madre, el padre, la hermana, el hermano, el hijo o el amigo de alguien— y merecen algo mejor”.

Johanna y Clark Morgan figuran en registros judiciales del Condado de Cook como demandados en relación con procesos legales vinculados a Heights Crematory en Chicago Heights, al sur de Chicago.

Con información de: AP

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