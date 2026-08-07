Detienen a Hombre por Robar Lámparas en Sistema Vial Revolución-Vasconcelos en Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DPSM), a través del sistema de videovigilancia del C2, lograron detener a un hombre señalado por el presunto robo de tres lámparas de alumbrado público en la obra del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, a la altura de la colonia Provitec.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de agosto, cuando personal del C2 detectó, mediante las cámaras de videovigilancia, a un hombre que presuntamente sustraía las luminarias instaladas en el lugar.

La sala de radio coordinó el despliegue de una unidad y los agentes lograron asegurar a Horacio "N", de 42 años de edad, además de recuperar las tres lámparas. El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Roban herramientas de trabajo a peluquero de 92 años en Saltillo

El pasado 25 de julio, un peluquero de 92 años, identificado como Fidel Luna Bustos, solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado luego de que su negocio en Saltillo fuera víctima de robo por primera vez en sus 70 años de trayectoria.

De acuerdo con el reporte, los responsables ingresaron al establecimiento tras abrir un boquete en una pared y sustrajeron diversas herramientas de trabajo, además de otros objetos con un valor estimado de 60 mil pesos. Las autoridades ya investigaban el caso y buscaban obtener información de cámaras de vigilancia cercanas para identificar a los responsables.