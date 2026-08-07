Seguridad

Detienen a Hombre por Robar Lámparas en Sistema Vial Revolución-Vasconcelos en Torreón

Un hombre fue detenido por presuntamente robar tres luminarias de la obra del sistema vial Revolución-Vasconcelos en Torreón.

Detienen a Hombre por Robar Lámparas en Sistema Vial Revolución-Vasconcelos en TorreónCámaras del C2 lograron captar a un hombre presuntamente robando lámparas del sistema vial Revolución-Vasconcelos. Foto: C2 de DSPM

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenido en Torreón por robar luminarias en el sistema vial Revolución-Vasconcelos. Cámaras de seguridad captaron el robo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+