Seguridad

Sujeto a Prisión por Presuntamente Transportar Metanfetamina en Vehículo de Paquetería en Sonora

Una persona fue vinculada a proceso y puesta en prisión preventiva luego de presuntamente ser detenida por transportar más de 190 kilos de metanfetamina en carretera Caborca-Sonoyta de Sonora.

Sujeto a Prisión por Presuntamente Transportar Metanfetamina en Vehículo de Paquetería en SonoraSujeto a Prisión por Presuntamente Transportar Metanfetamina en Vehículo de Paquetería en Sonora. Foto: FGR

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