Sujeto a Prisión por Presuntamente Transportar Metanfetamina en Vehículo de Paquetería en Sonora

Una persona fue vinculada a proceso y quedó en prisión preventiva luego de ser detenida cuando presuntamente transportaba más de 196 kilos de metanfetamina en un vehículo de paquetería sobre la carretera Internacional México 02, en el tramo Caborca-Sonoyta.



La Fiscalía General de la República informó que el aseguramiento ocurrió tras una denuncia anónima que alertó sobre el posible traslado de droga en unidades de transporte procedentes del sur del país.



Elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron las investigaciones correspondientes y ubicaron el vehículo en las inmediaciones del kilómetro 120+300 donde le marcaron el alto.

Fueron localizados un total de 196 kilos y 710 gramos de clorhidrato de metanfetamina

Durante la inspección del camión de paquetería fueron localizadas 444 bolsas que contenían un total de 196 kilos 710 gramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que los agentes aseguraron la droga, la unidad y detuvieron a Jared “N”.



La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal por su probable responsabilidad en delito contra la salud. Un juez determinó la vinculación a proceso, prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.