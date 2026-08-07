Persecución Termina en Choque y Balacera en Carretera a Colombia en Escobedo, NL

Autoridades de seguridad comenzaron una persecución luego de que dos sujetos armados intentaran huir en un vehículo blanco. La movilización se resgistró la tarde de este viernes 7 de agosto desde el municipio de San Nicolás de los Garza hasta la Carretera a Colombia, en Escobedo, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron cuando los sujetos intentaron huir en dicho vehículo, el cual terminó estrellándose contra la maleza de un terreno baldío sobre la Carretera a Colombia. Tras el impacto, los presuntos delincuentes descendieron de la unidad y comenzaron a disparar contra los oficiales, para después entrar en el monte.

Elementos de seguridad de inmediato iniciaron una persecución a pie dentro de este terreno baldío para darle alcance a los dos sujetos. Al sitio llegaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), entre otras corporaciones, quienes con ayuda de un dron se unieron a la búsqueda de los dos presuntos delincuentes.

Debido a esta movilización, uno de los carriles de la Carretera a Colombia tuvo que ser cerrado. Hasta el momento se desconcentrado si lo sujetos ya fueron detenidos, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más detalles.

Detienen a hombre tras persecución en San Nicolás y Escobedo

Horas más tarde de que diera esta persecución, autoridades de seguridad informaron que uno de los dos presuntos delincuentes fue detenido. Los elementos no mencionaron si aún continúa la busqueda de la segunda persona, por lo que se espera que se revelen más detalles en las próximas horas.

Los elementos de seguridad informaron que el vehículo en el que intentaban huir contaba con reporte de robo. Se espera que horas más tarde a este sitio llegue una grúa para remolcar esta unidad. En este punto fue localizada una licencia de conducir, misma que será resguardada por agentes de investigación.