Seguridad

Persecución Termina en Choque y Balacera en Carretera a Colombia en Escobedo, NL

Dos sujetos intentaron huir en un auto con reporte de robo, mismo que terminó volcado sobre un terreno baldío en la Carretera a Colombia

Choque y persecución en Carretera a ColombiaAutoridades buscan a dos sujetos armados tras ingresar a un terreno baldío en Escobedo. Foto: N+

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Persecución en Escobedo: Autoridades buscan a dos hombres armados tras choque en Carretera a Colombia. Se pide a vecinos reportar avistamientos.

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