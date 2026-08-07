Cámara Capta la Muerte de Adulto Mayor que Fue Empujado y Atropellado por Tráiler en Monterrey

Investigan la muerte de un adulto mayor que murió el pasado jueves en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey. Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que la víctima fue presuntamente empujada de manera intencional hacia la carpeta asfáltica.

En un inicio, se reportó que un tráiler había arrollado a un hombre de la tercera edad. Sin embargo, las imágenes de seguridad muestran que la víctima caminaba sobre la banqueta y no tenía intención de cruzar la avenida cuando fue interceptada por otro sujeto.

En el video se observa cómo el presunto agresor se aproxima al adulto mayor y le da un fuerte empujón, provocando que perdiera el equilibrio y cayera justo al paso de un tráiler que circulaba de manera normal por la vialidad. El conductor de la unidad pesada no tuvo oportunidad de evitar el impacto y terminó atropellando a la víctima, quien falleció en el lugar.

Buscan a responsable de empujar a adulto mayor

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Monterrey, la División de Inteligencia y la División de Investigación ya trabajan para identificar y localizar al hombre señalado en las grabaciones.

Las autoridades informaron que el caso ya fue reclasificado como homicidio, por lo que el conductor del tráiler no sería considerado responsable del fallecimiento.

Hasta el momento, la víctima permanece sin ser identificada y tampoco se ha establecido el motivo por el que el presunto agresor habría actuado de esa manera.

El sospechoso vestía una playera blanca, shorts oscuros, llevaba una mochila y aparentemente una gorra. Hasta la mañana de este viernes no se reportaban personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para dar con su paradero.