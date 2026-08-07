Accidentes

Cámara Capta la Muerte de Adulto Mayor que Fue Empujado y Atropellado por Tráiler en Monterrey

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un adulto mayor fue empujado antes de morir atropellado en Nuevo León.

Muere adulto atropellado tras ser empujadoMuere adulto atropellado tras ser empujado. Foto: Joseph Mucira

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Un adulto mayor fue empujado justo al pasar un tráiler en Monterrey. Las autoridades investigan el caso como homicidio.

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