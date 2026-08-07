¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 8 y 9 de Agosto 2026? Horario y Actividades de Inauguración

Después de toda la fiesta que se vivió por el Mundial, llega un nuevo evento en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para este fin de semana, por eso acá te decimos qué actividades hay el sábado 8 y domingo 9 de agosto 2026 y el horario en el que vas a poder acudir de forma gratuita.

La emoción del Mundial de futbol hizo que todos los días se llenara la plancha del Centro Histórico. Eso provocó que el Fan Fest del Zócalo CDMX fuera el más visitado de las sedes durante la justa. Ahora, las personas van a poder visitarlo a partir de este fin de semana con un evento totalmente gratis.

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¿Qué evento hay en el Zócalo CMDX el 8 y 9 de agosto 2026?

Para este sábado 8 y domingo 9 de agosto se va a llevar a cabo la doceava edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Este evento no tiene ningún costo y lo mejor de todo es que va a durar prácticamente todo el mes, eso significa que la gente que se encuentre en la capital va a tener el tiempo y la oportunidad de disfrutarlo.

Este viernes 7 de agosto empezó el evento, pero será hasta este sábado 8 de agosto cuando se realice la inauguración de la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios en la Plaza de la Constitución.

Horario y actividades del evento en el Zócalo CDMX este 8 y 9 de agosto

Todas las personas que quieran disfrutar de la Fiesta de las Culturas Indígenas, acá te dejamos la lista de actividades que habrá gratis este sábado y domingo en el Zócalo capitalino:

Artesanía tradicional

Gastronomía.

Música.

Danza.

Círculos de diálogo.

Medicina tradicional.

Saberes comunitarios.

AO