Sociedad

¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 8 y 9 de Agosto 2026? Horario y Actividades de Inauguración

Este fin de semana habrá música y diversas actividades gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, por eso checa la agenda para este 8 y 9 de agosto 2026

Qué evento hay en el Zócalo CDMX hoy 8 y 9 de agosto 2026 horarios y actividadesEl Zócalo de la CDMX va a tener diversas actividades este 8 y 9 de agosto. Foto: Cuartoscuro
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