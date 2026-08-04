Segundo Simulacro Nacional 2026: Esta es la Hipótesis de Sismo para CDMX

El Gobierno de México confirmó hoy, 4 de agosto, la fecha y la hora en que se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026; aquí te decimos cuál será la hipótesis del sismo para el siguiente ejercicio de protección civil, en Ciudad de México (CDMX).

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2026?

En una conferencia de prensa, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el Segundo Simulacro Nacional será el 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, momento en que sonará la alerta sísmica y por por primera vez, se realizará en sábado.

¿Cuál será la hipótesis de sismo para CDMX?

En esta ocasión, el Simulacro Nacional tendrá 5 hipótesis de riesgo por sismo, para incluir la participación de todos los mexicanos, en 5 zonas; a continuación, te decimos cuál le corresponde a la Ciudad de México.

1. Zona centro

Ciudad de México.

Colima.

Estado de México.

Guanajuato.

Guerrero.

Hidalgo.

Jalisco.

Michoacán.

Morelos.

Nayarit.

Puebla.

Querétaro.

Tlaxcala.

Veracruz.

Para la zona 1, donde se ubica la CDMX, la hipótesis de sismo para el Segundo Simulacro Nacional 2026 será de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

2. Zona noroeste

Baja California.

Baja California Sur.

Chihuahua.

Sonora.

Sinaloa.

Para la zona 2, la hipótesis de sismos será de magnitud 7.1, con epicentro en Baja California.

3. Zona noreste

Aguascalientes.

Coahuila.

Durango.

Nuevo León.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Zacatecas.

Para la zona 3, la hipótesis del temblor será de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, en Nuevo León.

4. Península de Yucatán

Campeche.

Quintana Roo.

Yucatán.

Para la zona 4, la hipótesis de sismo será de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, en Quintana Roo.

5. Golfo de Tehuantepec

Chiapas.

Oaxaca.

Tabasco.

Para la zona 5, la hipótesis del Simulacro Nacional 2026 será un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

RMT