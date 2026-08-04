Sociedad

Segundo Simulacro Nacional 2026: Esta es la Hipótesis de Sismo para CDMX

Entérate de todos los detalles sobre el segundo Simulacro Nacional 2026 y la hipótesis de sismo para CDMX

Evacuación por Simulacro Nacional en MéxicoEvacuación por Simulacro Nacional en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce la hipótesis de sismo para CDMX en el Segundo Simulacro Nacional 2026: aquí los detalles para el ejercicio de protección civil.

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