Sociedad

Industria Textil en México: Mujeres Enfrentan Desigualdad Salarial e Informalidad

Las mujeres ganan menos de 6 mil pesos al mes en promedio, frente a más de 10 mil pesos de los hombres, una brecha salarial cercana al 40%.

Trabajadoras textiles denuncian discriminación y bajos salarios.Trabajadoras textiles denuncian discriminación y bajos salarios. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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