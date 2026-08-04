Alerta por Delito Oculto: Cuidado al Prestar tu Cuenta de Banco para Recibir Dinero

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alertó por un delito oculto relacionado con el préstamo de cuentas bancarias para recibir, transferir o retirar dinero, ya sea como un favor o a cambio de una remuneración.

Cabe señala que las transferencias electrónicas han facilitado que las personas envíen y reciban dinero de manera rápida y segura, sin embargo, estas herramientas también han sido aprovechadas por grupos delictivos para ocultar el origen y destino de recursos obtenidos de actividades ilícitas.

La SSPC advirtió que cuando los titulares permiten que terceros utilicen sus cuentas para recibir, transferir o retirar recursos, facilitan, muchas veces sin saberlo, un delito oculto, como puede ser:

La movilización de fondos de posible procedencia ilícita a través del sistema financiero, con el propósito de dificultar su rastreo mediante la fragmentación de operaciones.

Así puedes evitar caer en delito

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió que las personas que prestan sus cuentas bancarias, aun cuando actúan de buena fe o a cambio de una pequeña compensación económica, pueden verse involucradas en investigaciones e incluso enfrentar consecuencias legales derivadas de estas actividades ilícitas.

Estas son las recomendaciones emitidas por la SSPC para identificar situaciones de riesgo y fomentar el uso responsable de los servicios financieros:

No utilizar ni permitir el uso de cuentas bancarias personales para operaciones de terceros.

Desconfiar de vacantes en las que las actividades se limiten a recibir dinero, reenviar transferencias o retirar efectivo.

Verificar la identidad de cualquier persona que solicite utilizar una cuenta bancaria.

No aceptar recibir, transferir o mover recursos para personas con las que se haya tenido contacto reciente o limitado, a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.

No compartir información bancaria con terceros. Evitar proporcionar números de cuenta, CLABE, credenciales de acceso a la banca electrónica, NIP, token o códigos de verificación a personas no autorizadas.

Activar la autenticación en dos pasos, utilizar contraseñas robustas y revisar periódicamente los movimientos de las cuentas, para identificar operaciones no reconocidas o inusuales.

Informarse antes de aceptar una oferta de empleo, verificar que la empresa exista, investigar su reputación y desconfiar de vacantes que prometan ganancias elevadas a cambio de actividades relacionadas con la recepción, transferencia o gestión de dinero.

Si consideras que fuiste engañado para participar en este tipo de operaciones, presente una denuncia ante las autoridades competentes.

Con información de N+

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