Seguridad

Alerta por Delito Oculto: Cuidado al Prestar tu Cuenta de Banco para Recibir Dinero

La SSPC alertó por un delito oculto relacionado con el préstamo de cuentas bancarias

Personas revisando sus celularesPersonas revisando sus celulares. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta! Prestar tu cuenta bancaria podría meterte en problemas legales. La SSPC detalla cómo evitar ser parte de un delito oculto. Descubre cómo protegerte.

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